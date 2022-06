Résultat de la législative à Lavilledieu : en direct

12/06/22 11:20

10 candidats sont en course dans la circonscription de Lavilledieu ce 12 juin 2022, pour le 1er tour des législatives 2022. Un niveau de postulants au niveau du reste du pays (10 candidatures en moyenne). Et les 1739 citoyens de la commune auront jusqu'à 18 heures pour se déplacer dans les 2 bureaux de vote et se prononcer pour ce 1er round.

Pendant l'élection présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 31.8% des votes au premier tour à Lavilledieu, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Le président de La France Insoumise et l'actuel chef de l'Etat avaient obtenu 20.4% et 17.3% des voix. Le choix des votants de Lavilledieu était resté constant au second tour en faveur de Marine Le Pen (57.8% des voix), abandonnant par conséquent 42.2% des voix à Emmanuel Macron. Les administrés de cette ville feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale à l'image du premier tour de la présidentielle ? Les habitants de Lavilledieu (Ardèche) prendront à nouveau la direction des isoloirs en 2022. Ils devront contribuer aux élections législatives qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Vers quel prétendant iront-ils ?