Résultat de la législative à Lèves : en direct

17:19 - Les sondages d'intentions de vote révélateurs des législatives 2022 à Lèves ?

Au dernier scrutin présidentiel, à Lèves, Emmanuel Macron grimpait à la meilleure place avec 28,58% des voix, devant Marine Le Pen à 23,31%, puis Jean-Luc Mélenchon, en troisième position à 19,19% et Valérie Pécresse à 6,82%. En revanche à l’échelle nationale, Emmanuel Macron se sortait de cette première étape avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les tendances nationales des derniers jours viendront probablement infléchir ces équilibres à Lèves ce dimanche, même s'il est impossible d'ignorer les particularités locales. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rabougrir dans les sondages jusqu'à arriver à un minuscule point avant la trêve (28% pour la majorité contre 27% dans les derniers sondages Ipsos pour le Monde et France Télévisions), devant un Rassemblement national en embuscade, juste en dessous des 20%.