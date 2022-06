Résultat de la législative à Limeil-Brévannes : en direct

12/06/22 17:13

Pendant l'élection présidentielle d'avril dernier, Jean-Luc Mélenchon avait amassé 38% des votes au premier tour à Limeil-Brévannes, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Celui qui fut ministre de l'Economie de François Hollande et l'ancienne parlementaire européenne avaient obtenu 24% et 16% des suffrages. Emmanuel Macron avait remporté le second tour avec 67% des votes face à Marine Le Pen (33%). Les habitants de cette agglomération feront-ils de nouveau confiance à Jean-Luc Mélenchon comme au premier tour de l'élection présidentielle et voteront-ils en faveur de la “Nouvelle Union populaire écologique et sociale” aux législatives ? Comme partout dans l'Hexagone, les habitants de Limeil-Brévannes ( Val-de-Marne ) seront incités à contribuer aux législatives les 12 et 19 juin 2022.