Résultat de la législative à Linas : en direct

12/06/22 11:29

Les résultats de l'élection législative 2022 à Linas seront théoriquement publiés assez rapidement après la fermeture des 5 bureaux de vote, la commune ne représentant qu'une seule circonscription. Le dépouillement devrait débuter à 20 heures, la fermeture ayant été reportée, et on découvrira très vite qui des 12 candidats aura son ticket pour le 2ème tour.

Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales résidant à Linas (91310) seront incités à contribuer aux résultats des élections législatives comme l'ensemble des Français. Quel candidat préféreront-ils ? Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 27,17% des votes au premier tour à Linas, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. L'actuel président de la République et le candidat du parti La France Insoumise avaient obtenu 26,12% et 21,75% des voix. Et puis retournement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en empochant 54,67% des votes face à Marine Le Pen (45,33%). Les habitants de cette ville se fieront-ils à nouveau à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée à l'image du premier tour de la présidentielle ?