Résultat de la législative à Lingolsheim : en direct

17:10 - Que peuvent signifier les sondages des législatives 2022 pour Lingolsheim ?

La majorité LREM-Ensemble a vu son résultat chuter à un cheveu de la coalition LFI-PS-EELV dans les sondages juste avant la période de réserve (28% contre 27% selon deux sondages Ipsos-Sopra-Steria pour Le Monde et France Télévisions). Le RN, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%. Ces tendances nationales des ultimes semaines s'appliqueront sans doute à Lingolsheim au 1er tour. Mais il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Or Emmanuel Macron avait atteint la tête du vote à la dernière élection présidentielle à Lingolsheim avec 30,91% des suffrages exprimés, au premier round. Jean-Luc Mélenchon terminait en deuxième position à 25,1%, devançant Marine Le Pen à 20,33% et Éric Zemmour à 6,99%. Néanmoins, dans toute la France, on retrouvait Emmanuel Macron à 27,85%, la candidate du FN à 23,15%. Le leader de LFI terminait à un peu moins de 22%.