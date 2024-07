Résultat des législatives 2024 à Achenheim (67204) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

À Achenheim, qui vont retenir les supporters de la gauche ? Alors que le Nouveau Front populaire semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (25,6% pour la Nupes au niveau national en 2022 et un peu plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette percée va aboutir à un nombre important d'élus ce dimanche, pour le second tour des législatives. Le niveau est déjà élevé : lors du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à Achenheim, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 19,6% des votes dans la commune. Une hausse par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (16,49%).

Le poids des bulletins dans l'urne pour le RN sera très commenté localement pour cette élection des députés 2024. Alors qu'à l'échelle du pays, les résultats du parti de Jordan Bardella ont atteint plus de 33% des voix au premier tour des législatives fin juin, soit 15 points de plus qu'aux dernières législatives, la tendance locale semble encore plus forte. Le mouvement a en effet déjà progressé de 18 points sur place entre 2022 et 2024. Quel que soit le verdict, un cran de plus sera certainement dépassé ce dimanche soir.

Quel verdict final à Achenheim pour Ensemble au second tour ? Reste maintenant à déterminer si la tendance au deuxième tour sera semblable ou non à celle de 2022. Au premier tour des législatives il y a deux ans, Achenheim, déjà couverte par la 4ème circonscription du Bas-Rhin, avait également vu le binôme La République en Marche l'emporter avec 34,85%, alors que le RN, si observé aujourd'hui, sera derrière à 14,74%. Au second tour encore, la victoire locale reviendra au ticket LREM (69,89% contre 30,11% pour Nouvelle union populaire écologique et sociale). Françoise Buffet remportait donc ce scrutin sur place.

Françoise Buffet (Ensemble !) a accumulé 35,51% des suffrages à Achenheim le 30 juin, au soir du 1er round de l'élection législative. Delphine Daubenberger (Rassemblement National) et Raphaële Krattinger (Front populaire) suivaient en obtenant 32,38% et 19,6% des votants dans la ville. C'est en revanche Delphine Daubenberger qui s'imposait, sur l'ensemble de la circonscription, avec cette fois 33,11% devant Françoise Buffet avec 32,36% et Raphaële Krattinger avec 20,92%.

Quelles conclusions tirer des taux de participation à Achenheim ? En attendant les résultats définitifs, que révèlent la participation de cette commune lors des dernières élections ? En comparaison avec les élections européennes de ce printemps, la participation lors du premier round des élections législatives 2024 à Achenheim a augmenté, s'élevant à 72,99%. Pendant le dernier scrutin européen, 56,76% des personnes aptes à voter à Achenheim avaient en effet participé à l'élection. Le taux de participation était de 53,54% en 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée le 9 juin. Elle s'élevait à 20% le midi et 45% à 17 h, plus qu'en 2019.

À Achenheim, la participation a atteint 72,99% lors de la 1ère manche des législatives 2024 À Achenheim, l'un des critères importants de ce scrutin législatif est le niveau de participation. Achenheim a atteint une participation de 72,99%, dimanche, pour le 1er tour des élections législatives 2024. Pour mémoire, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 48,79% au premier tour et 46,46% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation d'aujourd'hui à Achenheim ? En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, sur les 2 005 personnes en âge de voter dans la ville, 81,65% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 80,45% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 613 personnes. Les nombreuses triangulaires qui rendent difficiles les pronostics pourraient entre autres renforcer l'importance de l'élection aux yeux des citoyens d'Achenheim.

17:29 - Démographie et politique à Achenheim, un lien étroit Dans les rues d'Achenheim, les élections sont en cours. Avec ses 25,6% de cadres pour 2 504 habitants, cette commune possède une certaine vitalité économique. Ses 145 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 801 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (86,76%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Les habitants, dont 40,59% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un taux de chômage de 7,69%, la ville dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 37 984 € par an, témoignant d'une certaine prospérité. Chaque vote comptabilisé aujourd'hui à Achenheim affirme l'attachement des habitants aux ambitions de la France.