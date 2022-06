Résultat de la législative à Longjumeau : en direct

12/06/22 17:18

À Longjumeau, la participation constituera indiscutablement l'une des clés des législatives. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central il y a deux mois. Elle représentait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Pour le second tour de la dernière présidentielle, 32,45% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient déserté les urnes, contre une abstention de 27,15% au premier tour. Les populations des petites communes se déplacent couramment plus que dans les grandes, cette réalité peut-elle évoluer pour des législatives ?

Au précédent scrutin, à Longjumeau, Jean-Luc Mélenchon remportait la première position de la présidentielle avec 30,6% des voix, devant Emmanuel Macron à 28,15%. Arrivaient ensuite Marine Le Pen avec 17,55% et Éric Zemmour, quatrième à 5,66%. Les indicateurs nationaux des dernières semaines viendront sans doute bouleverser ces équilibres à Longjumeau dimanche, même s'il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Or la majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se resserrer dans les enquêtes d'opinion jusqu'à atteindre un petit point vendredi soir, devant un Rassemblement national très proche, sous les 20%.

Comme partout dans le pays, les votants de Longjumeau (91160) seront invités à contribuer aux résultats des élections législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. A l'occasion de l'élection présidentielle 2022, Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 30,6% des suffrages au premier tour à Longjumeau, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Celui qui était candidat à sa réélection et l'ancienne parlementaire européenne avaient obtenu 28,2% et 17,6% des votes. Les résultats nationaux avaient cependant poussé les administrés de Longjumeau à se trouver un autre candidat pour le second tour. Emmanuel Macron avait remporté le second tour en rassemblant 67,4% des suffrages face à Marine Le Pen (32,6%). Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle, cette ville votera-t-elle pour un membre de la coalition de partis de gauche aux prochaines élections ?