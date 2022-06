19:01 - Quel résultat à Longué-Jumelles pour les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés ?

Dans les 5 bureaux de vote de Longué-Jumelles, les voix de Jean-Luc Mélenchon en avril pour la présidentielle seront peut être décisives ce dimanche pour les législatives. Le candidat insoumis avait cumulé 12,14% des suffrages lors de cette première manche. Et c'est sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 3,05% et 1,75% au premier tour de l'élection présidentielle. Autrement dit un potentiel de 16,94% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans la commune.