Résultat de la législative à Loriol-sur-Drôme : en direct

12/06/22 17:17

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Loriol-sur-Drôme sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:17 - Que peuvent signifier les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Loriol-sur-Drôme ? Avec 31,36% des votes exprimés, au 1er round à Loriol-sur-Drôme, Marine Le Pen avait gagné la première position à l'issue de la dernière élection présidentielle. Emmanuel Macron arrivait deuxième à 23,11%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 20,11% et Éric Zemmour à 5,66%. Néanmoins, dans l'ensemble du pays, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à près de 28%, la candidate du FN à 23,15%. Jean-Luc Mélenchon terminait à un peu moins de 22%. Les mouvements nationaux des dernières heures viendront probablement modifier la donne à Loriol-sur-Drôme, même s'il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Or la majorité et la Nupes ont vu leur écart se resserrer dans les intentions de vote jusqu'à atteindre 1 petit point avant la trêve, devant un Rassemblement national troisième, proche des 20%. 14:30 - Que retenir de l'abstention lors de la récente présidentielle à Loriol-sur-Drôme ? Le taux de participation constituera incontestablement l'un des critères principaux des élections législatives à Loriol-sur-Drôme. La perte de pouvoir d'achat serait de nature à bénéficier au taux d'abstention à Loriol-sur-Drôme (26270). Il y a 2 mois, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, 27,34% des électeurs inscrits dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. Le taux d'abstention était de 25,18% au premier tour. Pour comparer, au niveau de la France, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour. 11:30 - Les chiffres de la participation à l'occasion des législatives, un élément fort à Loriol-sur-Drôme ? Pour comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette agglomération, il est indispensable d'étudier les résultats des consultations démocratiques passées. Il y a cinq ans, durant les législatives, le taux de participation avait représenté 47,87% au premier tour des électeurs de Loriol-sur-Drôme. Le taux de participation était de 43,51% au deuxième round. Les résultats des législatives 2022 sont aussi attendus que le taux de participation qui est toujours très bas lors de ce type d'élection. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central au premier tour des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les législatives à Loriol-sur-Drôme Bienvenue dans ce live où nous allons tenter de vivre ce 1er volet des législatives à Loriol-sur-Drôme, jusqu'à ce que les résultats soient révélés. Sont en lice 10 candidats dans l'unique circonscription de la ville (un chiffre dans la moyenne nationale) et les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour affirmer leur vote ce dimanche de 1er tour dans les 5 bureaux de vote de la commune.

Les élections législatives 2022 auront lieu à Loriol-sur-Drôme comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de la Drôme

Tête de liste Liste Lisette Pollet Rassemblement National Arnaud Alzat-Laly Droite souverainiste Thomas Battesti Reconquête ! Rémi Dubois Ecologistes Benoît Maclin Ensemble ! (Majorité présidentielle) Gilles Reynaud Nouvelle union populaire écologique et sociale Valérie Arnavon Les Républicains Mohamed Aissou Ecologistes Salim Bouziane Divers centre Guy Rat Divers extrême gauche

Législatives 2022 à Loriol-sur-Drôme : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales vivant à Loriol-sur-Drôme (26270) seront incités à participer à l'élection de leur député comme l'ensemble des Français. Durant l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait obtenu 31,4% des voix au premier tour à Loriol-sur-Drôme. L'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 23,1% et 20,1% des voix. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les administrés de Loriol-sur-Drôme avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui conférant 51,8% des votes, laissant ainsi à Emmanuel Macron 48,2% des voix. En première place du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et l'extrême droite auront-ils la possibilité de rafler un fauteuil à l'Assemblée dans cette circonscription ?