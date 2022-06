Avec un score de 36,81% des suffrages au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la 2eme manche de la présidentielle en avril dernier si la totalité du scrutin n'avait eu lieu qu'à Lormont. Et c'est sans compter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui étaient tombés à respectivement 3,8% et 2,76% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés peut donc espérer glaner 43,37% à Lormont pour ces légilsatives.

16:30 - Les enquêtes sondagières, un indice aussi pour le résultat des législatives 2022 à Lormont ?

La majorité a baissé à un cheveu du bloc LFI-PS-EELV dans les sondages avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête. Le RN de Marine Le Pen, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%. Ces tendances nationales des derniers jours s'appliqueront certainement sur les législatives à Lormont ce dimanche. Mais on ne pourra faire abstraction des spécificités locales. Or Jean-Luc Mélenchon avait glané la première position lors de la présidentielle en avril à Lormont avec 36,81% des votes exprimés, au 1er tour. Emmanuel Macron terminait en deuxième position à 21,35%, devançant Marine Le Pen à 19,85% et Éric Zemmour à 4,68%. Néanmoins, à l'échelle du pays, on retrouvait Emmanuel Macron à 27,85%, la candidate du FN à un peu plus de 23%. Le leader de LFI terminait à un peu moins de 22%.