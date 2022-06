Résultat de la législative à Lorry-lès-Metz : 2e tour en direct

15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) en première place à Lorry-lès-Metz

Grâce à 28,27% des bulletins de vote, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Lorry-lès-Metz le 12 juin dernier à l'occasion du 1er tour des législatives. Les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Les Républicains recueillent dans l'ordre 24,12% et 17,34% des voix. A en croire une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 députés. Le RN de Marine Le Pen pourrait parvenir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. De leur côté, les Républicains pourraient maintenir entre 40 et 65 sièges.