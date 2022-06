En direct

20:09 - Que peut espérer la coalition de gauche pour ces législatives à Lorry-lès-Metz ? Les inscrits de Lorry-lès-Metz avaient concédé 18,8% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour la 1re étape de l'élection présidentielle. Et c'est sans compter les votes écologistes et socialistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 6,88% et 1,85% au premier tour de la présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel théorique de 27,53% à Lorry-lès-Metz pour ce premier tour.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote porteurs de sens pour les législatives 2022 à Lorry-lès-Metz ? À Lorry-lès-Metz, Emmanuel Macron figurait en tête de la dernière élection avec 37,16% des voix au premier tour, devant Jean-Luc Mélenchon à 18,8%. Suivaient, avec 16,42%, Marine Le Pen et enfin, à 8,3%, Éric Zemmour. Dans l'ensemble du pays, c'est un score de 27,85% des voix qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les tendances nationales des derniers jours chambouleront probablement ce décor et donc le résultat des législatives dans la cité dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Et pour rappel, les deux forces principales du scrutin ont vu leur écart se réduire dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à 1 petit point avant la trêve, avec un Rassemblement national en embuscade, sous les 20%.

14:30 - La participation reste l'enjeu majeur de ces élections législatives à Lorry-lès-Metz Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Lorry-lès-Metz ? La guerre aux portes de l'Europe et ses conséquences sur les prix du gaz et du pétrole pourraient entre autres éloigner les électeurs de Lorry-lès-Metz des isoloirs. A l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, 76,42% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 78,07% au premier tour, ce qui représentait 1 171 personnes. Pour rappel, au niveau du pays, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record.

11:30 - À Lorry-lès-Metz quel était le pourcentage de la participation à Lorry-lès-Metz en 2017 ? Le résultat des législatives 2022 est aussi espéré que le taux d'abstention qui est souvent très élevé durant de ce type de rendez-vous électoral. Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, l'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. Comment ont voté traditionnellement les habitants de cette localité lors des précédents rendez-vous électoraux ? Cinq ans auparavant, durant les élections législatives, sur les 1 521 inscrits sur les listes électorales à Lorry-lès-Metz, 56,28% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour. Le taux d'abstention était de 46,15% au deuxième tour.