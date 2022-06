Résultat de la législative à Louannec : en direct

12/06/22 11:28

Les résultats des législatives 2022 à Louannec devraient être donnés peu de temps après la fermeture des 3 bureaux de vote, la cité ne couvrant qu'une seule circonscription. Le décompte des votes devrait commencer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été ajournée, et on se rendra compte assez rapidement qui des 14 candidats aura son billet pour le 2me tour.

Quel impétrant à l'hémicycle les 3 179 habitants de Louannec placeront-ils en pole position des résultats des élections législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin ? Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 36.4% des voix au premier tour à Louannec, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien ministre délégué à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin et la fille de Jean-Marie Le Pen avaient obtenu 19.3% et 14.7% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les habitants de Louannec avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui confiant 72.1% des votes. Marine Le Pen avait récupéré 27.9% des suffrages. Les électeurs de cette ville feront-ils de nouveau confiance à Emmanuel Macron et à LREM aux prochaines élections à l'image du premier tour de la présidentielle ?