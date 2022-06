Résultat de la législative à Loudéac : en direct

12/06/22 17:12

Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il faut étudier les résultats des scrutins antérieurs. Il y a 5 ans, à l'occasion des élections législatives, 55,98% des inscrits sur les listes électorales de Loudéac avaient pris part au scrutin au premier tour, contre une participation de 55,77% au tour deux. Plus de la moitié des Français ne se sont pas déplacés pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur au premier round des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 heures.

Lors du premier tour de la dernière élection à la présidence de la République, à Loudéac, Emmanuel Macron achevait la course en pôle position avec 34,98% des voix, devant Marine Le Pen à 20,98%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon avec 17,28% et Valérie Pécresse à 6,15%. Les indications nationales des ultimes semaines viendront peut-être bouleverser ce tableau et donc le résultat des législatives à Loudéac dimanche. Pour rappel l'alliance LFI-PS-EELV est remontée tout près de la majorité LREM-Ensemble dans les sondages avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête. Dans le même temps, le RN est venu coller les 20%.

