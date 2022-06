Dans les 2 bureaux de vote de Lozanne, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon en avril pour la présidentielle seront probablement cruciales ce dimanche pour les législatives 2022. L'Insoumis avait cumulé 16,86% des suffrages il y a deux mois. Il faut aussi tenir compte les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 5,22% et 1,76% au premier tour de la présidentielle. Ce qui, en cumul, donne une réserve de voix de 6,98% du côté de la gauche (sans compter le score de Mélenchon).

16:30 - Les sondages d'intentions de vote porteurs de sens pour les législatives 2022 à Lozanne ?

Le premier tour de la dernière présidentielle, à Lozanne, avait tourné à l'avantage de Emmanuel Macron avec 29,74% des suffrages. Derrière, se hissait Marine Le Pen à 21,79%, puis Jean-Luc Mélenchon à 16,86% et Éric Zemmour à 11,52%. Les dynamiques nationales des derniers jours viendront sans doute bouleverser la situation et donc le résultat des législatives dans la cité ce dimanche, même s'il est impossible de faire abstraction des particularités locales. Or la majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se réduire dans les enquêtes d'opinion jusqu'à atteindre un minuscule point avant la trêve, devant un Rassemblement national en embuscade, sous les 20%.