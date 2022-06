Résultat de la législative à Luc-la-Primaube : en direct

12/06/22 17:20

Choisir son futur député n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, déjà plus qu'en 2012. Comment votent d'habitude les électeurs de cette agglomération ? Cinq ans plus tôt, au moment des législatives, 47,34% des personnes en âge de participer à une élection à Luc-la-Primaube avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour, contre un taux d'abstention de 39,84% pour le round deux.

Le niveau de participation sera immanquablement l'un des facteurs essentiels de ce scrutin législatif à Luc-la-Primaube. Les incertitudes liées à une résurgence du covid pourraient pousser les citoyens de Luc-la-Primaube à rester chez eux. Il y a 2 mois, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 81,28% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient participé au vote, contre un taux de participation de 83,59% au premier tour, soit 3 825 personnes. Pour comparer, au niveau de la France, la participation à l'élection présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.

Les tendances nationales des dernières semaines auront sans doute une résonnance sur les législatives à Luc-la-Primaube dimanche. Mais impossible d'ignorer les habitudes locales. La majorité et La Nupes ont vu leur écart se rapprocher dans les intentions de vote jusqu'à atteindre un minuscule point ce vendredi soir, avec un Rassemblement national très proche, au-delà de 19%. Au premier tour de la dernière élection présidentielle, à Luc-la-Primaube, Emmanuel Macron terminait en tête avec 30,96% des voix, devant Marine Le Pen à 22,75%, puis Jean-Luc Mélenchon avec 13,92% et Jean Lassalle à 8,1%. Mais au niveau national, Emmanuel Macron prenait le leadership de cette première étape avec un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%.

Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 31% des voix au premier tour à Luc-la-Primaube, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La candidate d'extrême droite et l'ancien ministre du gouvernement Jospin avaient obtenu 23% et 14% des votes. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Luc-la-Primaube gratifié de 61% des votes, abandonnant donc 39% des suffrages à Marine Le Pen. Avec un premier tour en sa faveur en avril, le président fraîchement réélu pourra-t-il faire confiance à cette ville pour acquérir une majorité des députés de l'Assemblée ? Quel sera le résultat des législatives 2022 à Luc-la-Primaube ( Aveyron ) à la mi-juin ? Elles auront lieu précisément les 12 et 19 juin 2022.