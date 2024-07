Résultat des législatives 2024 à Calmont (12450) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Sur quel candidat vont se porter les voix de la Nupes à Calmont ? La tendance à gauche est aussi à considérer lors du second tour de ces élections législatives, avec une inconnue : le parti pris de ceux qui avaient voté pour le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Pour le premier tour dimanche dernier, ce sont plus de 28% des votes qu'a récoltés l'attelage au niveau national, alors que la Nupes en avait récolté plus de 25,6% en 2022. Au cours du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 25,65% des voix à Calmont. Il a donc amélioré le score de la gauche de 3 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - En 2 ans, l'extrême droite n'a pas avancé à Calmont Le score du RN sera le grand sujet localement pour cette élection législative. Alors qu'on a observé environ 15 points supplémentaires pour le RN au niveau de la France, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Calmont semble néanmoins dans une dynamique différente. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le parti n'a en effet pas gagné de suffrages dans les bureaux de vote sur place. Confirmation à venir ?

20:29 - Quel résultat final pour la majorité aux législatives 2024 à Calmont ? Regarder l'entre-deux tours de 2022 fait figure d'évidence au moment du rendez-vous politique de ce 7 juillet. Même si cette analyse est à utiliser avec des pincettes… Avec 34,37% à Calmont, le binôme Ensemble ! Avait également été placé en tête par les électeurs de la ville au premier tour des législatives à l'époque. La commune n'étant déjà couverte que par une seule circonscription sur son territoire, la 3ème circonscription de l'Aveyron. A l'issue du second tour,c'est encore Jean-François Rousset qui va glaner le plus de suffrages, avec 58,67% sur la seule circonscription recouvrant les lieux, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 41,33%.

20:05 - Les tendances avant le 2e tour des législatives 2024 à Calmont Jean-François Rousset (Ensemble !) a engrangé 36,03% des votes à Calmont le 30 juin 2024, pour le premier tour des législatives. Pierre-Antoine Fevre (Union de l'extrême droite) et Richard Bouigue (Nouveau Front populaire) suivaient grâce à, dans l'ordre, 34,26% et 25,65% des votants. La tête de la course était sensiblement différente au niveau de la circonscription complète, puisque c'est Pierre-Antoine Fevre qui y arrivait en première place, avec cette fois 35,46% devant Jean-François Rousset avec 32,45% et Richard Bouigue avec 28,81%. De quoi imposer un contexte différent aux habitants de la commune au second tour.

19:21 - Participation : quelle différence avec les élections européennes à Calmont ? Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de la participation de cette commune lors des élections passées ? Le pourcentage de participation au premier tour des élections législatives 2024 à Calmont a été de 77,26%, surpassant de 15 points celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, 1 625 inscrits sur les listes électorales de Calmont avaient en effet pris part au scrutin (soit 62,95%), contre un taux de participation de 63,22% en 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée il y a quatre semaines. Elle atteignait 19,8% à 12 h et 45,3% à 17 h, plus qu'en 2019.

18:35 - À Calmont, quel sera l'impact de l'abstention sur les résultats des législatives 2024 ? Ce 7 juillet, lors du 2e tour des législatives à Calmont, qu'en est-il de l'abstention ? Dans la commune, l'abstention pour le 1er tour des législatives 2024 a atteint 22,74%. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 41,15% au premier tour. Au deuxième tour, 42,62% des votants ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il ce soir à Calmont ? En avril 2022, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1 598 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 14,51% étaient restés chez eux. L'abstention était de 12,33% au premier tour. Les jeunes générations montrent couramment une indifférence pour les scrutins électoraux, la tendance peut-elle s'inverser pour les législatives à Calmont ?

17:29 - Calmont : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans les rues de Calmont, le scrutin est en cours. Avec ses 2 196 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 102 entreprises attestent une économie prospère. Dans la ville, 29% des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 9,48% sont des personnes âgées, ce qui peut agir sur les priorités des mesures, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les habitants, dont 40,6% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 4,66%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2272,43 euros par mois. Ainsi, à Calmont, les préoccupations locales alimentent le débat démocratique.