Résultat de la législative à Lucé : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Lucé dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 17:08

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Lucé sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:08 - À Lucé, des sondages aussi convaincants ? Le président sortant avait obtenu 27,46% des voix à Lucé, lors de la dernière élection suprême contre un peu moins de 28% dans toute la France. La candidate du Front national était grimpée à 26,9% des votes contre un peu plus de 23% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 22,42% (contre 21,95%). Les tendances nationales des derniers jours viendront sans doute transformer la donne et donc le résultat des législatives à Lucé au 1er tour, même si on ne pourra ignorer les particularités locales. Il faut se rappeler que la majorité LREM-Ensemble a vu son score reculer très près de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote avant la trêve. Le Rassemblement national, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%. 14:30 - A la suite de la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Lucé ? À Lucé, l'abstention sera indiscutablement l'une des grandes inconnues de ces législatives. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. Pour le second tour de la présidentielle, parmi les 9 337 personnes en âge de voter dans la ville, 68,13% avaient pris part au scrutin. La participation était de 68,72% au premier tour, soit 6 416 personnes. La perte de pouvoir d'achat est de nature à faire gagner le camp de l'abstention à Lucé. 11:30 - Au moment des résultats des législatives, quels seront les taux d'abstention à Lucé ? Plus d'un Français sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. Au cours des dernières années, les 15 655 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, pendant les législatives, sur les 9 862 inscrits sur les listes électorales à Lucé, 61,98% étaient restés chez eux au premier tour. L'abstention était de 56,41% au second tour. 09:30 - On peut faire son choix jusqu'à 18 heures à Lucé pour ces législatives 2022 Les éléments de contexte de ces législatives 2022 à Lucé sont limpides : la cité n'est couverte que par une seule circonscription où s'opposent 13 candidats. Un nombre d'impétrants un peu plus élevé que celui du reste du pays. Autre point essentiel: les votants auront jusqu'à 18 heures en fin de journée pour aller voter. L'horaire de clôture des bureaux de vote n'a en effet pas été décalé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour améliorer la part d'inscrits mobilisés.

Résultat des élections législatives 2022 à Lucé

Les élections législatives 2022 auront lieu à Lucé comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription d'Eure-et-Loir

Tête de liste Liste Éric Laqua Reconquête ! Valéria Orfila Nouvelle union populaire écologique et sociale Rémi Martial Les Républicains Carole Geraci Divers Luc Lamirault Ensemble ! (Majorité présidentielle) Régine Flaunet Rassemblement National Damien Bouticourt Droite souverainiste Vincent Chevrollier Divers extrême gauche Vivette Joly Ecologistes Romain Ribas Divers centre Soumaya Dardaba Ecologistes Claire Barbier Ecologistes Aurore Lamoureux Divers extrême gauche

Législatives 2022 à Lucé : les enjeux

Les inscrits sur les listes électorales de Lucé (28) reprendront le chemin des isoloirs en 2022 : ils devront contribuer aux législatives qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Le président récemment réélu sera-t-il à même d'acquérir la majorité à l'hémicycle au vu des votes qu'il a rassemblés dans cette ville dès le premier tour de la présidentielle ? A l'occasion de la présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait amassé 27% des suffrages au premier tour à Lucé, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La fille de Jean-Marie Le Pen et celui qui fit office de troisième homme lors de la dernière présidentielle avaient obtenu 27% et 22% des votes. Fidèles à leur choix du premier tour, les électeurs de Lucé avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui accordant 56% des voix. Marine Le Pen avait rassemblé 44% des suffrages.