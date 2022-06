Résultat de la législative à Lucenay : 2e tour en direct

En direct

18:49 - Qu'attendre des électeurs de gauche dans la cité ? Le nombre de votants de la Nouvelle union populaire écologique et sociale sera une des questions clés de ces élections législatives 2022 dans toute la France. Ces électeurs ont représenté 15,38% des suffrages dans la commune le dimanche 12 juin. Mais ce score est tout de même à mettre en perspective avec les suffrages insoumis, écologistes, socialistes et communistes lors de l'élection présidentielle. Sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 11,49%, 4,28%, 1,13% et 1,5% le 10 avril. Soit une réserve de voix de 18,4% à gauche de l'échiquier.

15:30 - Vers une défaite pour la candidature Les Républicains à Lucenay ? Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme du second tour des élections législatives. Le camp mené par la France Insoumise devrait rafler entre 180 et 210 sièges. Les Républicains pourraient conserver entre 40 et 65 députés. Le Rassemblement national pourrait parvenir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Il faudra néanmoins tenir compte des caractéristiques des territoires, comme à Lucenay. Avec 28,41% des suffrages, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Lucenay lors du 1er round des législatives dimanche 12 juin. En 2e place, la candidature Les Républicains glane 25,22% des votes. La candidature Rassemblement National recueille 20,3% des voix.

13:30 - À Lucenay, le score de la participation lors du 2e tour des législatives 2022 sera un élément clé Avec une abstention qui ne cesse de grimper depuis des années lors des élections législatives, ce second tour de scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle nationale, la participation était déjà scrutée au deuxième tour des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 heures et seulement 35,33% à 17 heures. Comment ont voté traditionnellement les citoyens de cette commune lors des rendez-vous électoraux passés ? Cinq ans plus tôt, lors des législatives, sur les 1372 personnes en âge de voter à Lucenay, 54,01% s'étaient rendues aux urnes au premier tour. La participation était de 47,23% au deuxième round.