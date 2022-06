Résultat de la législative à Luisant : en direct

17:17 - Les sondages d'intentions de vote, un repère pour le résultat des législatives 2022 à Luisant ?

La majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rapprocher dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à descendre à un petit point juste avant la période de réserve (27% contre 28% selon le dernier sondage), avec un Rassemblement national troisième, proche des 20%. Ces tendances nationales des ultimes semaines auront probablement un écho sur les législatives à Luisant dimanche. Mais impossible d'ignorer les spécificités locales. L'élection présidentielle d'avril, à Luisant cette fois, avait tourné à l'avantage de Emmanuel Macron avec 35,19% des suffrages. Derrière, se hissait Marine Le Pen à 19,56%, puis Jean-Luc Mélenchon à 16,27% et Éric Zemmour à 6,96%. Emmanuel Macron atteignait en revanche 27,85% des votes en France, contre un peu plus de 23% pour Marine Le Pen et 21,95% pour le leader de LFI.