Résultat de la législative à Lunel-Viel : 2e tour en direct

19/06/22 18:10

Grâce à 34,48% des votes, la candidature Rassemblement National s'est imposée à Lunel-Viel le 12 juin dernier lors du premier tour de la législative. Les représentants Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale reçoivent dans l'ordre 24,91% et 22,59% des votes. A en croire une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme du deuxième tour des législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national devrait parvenir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. Les Républicains sécuriseraient entre 40 et 65 sièges.

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier tour de l' élection législative 2022 à Lunel-Viel. À Lunel-Viel, les 3215 électeurs rattachés à la 9ème circonscription de l'Hérault se sont prononcés pour le représentant Rassemblement National. Frédéric Bort a rassemblé 34% des suffrages. Il coiffe au poteau Patrick Vignal (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Nadia Belaouni (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui obtiennent 25% et 23% des voix. La participation parmi les citoyens inscrits sur les registres électoraux au sein de la commune à l'échelle de la 9ème circonscription de l'Hérault atteint 42% (1 364 votants). L'issue finale de l'élection législative à l'échelle de cette circonscription électorale résultera du vote des électeurs des 12 autres communes qui lui sont rattachées.

Lors de l'élection présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 34,9% des votes au premier tour à Lunel-Viel, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur de La République En Marche et l'ancien ministre délégué à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 20,6% et 20,4% des suffrages. Le choix des administrés de Lunel-Viel était resté égal au second tour au profit de Marine Le Pen (55,7% des votes). Emmanuel Macron avait dû se contenter de 44,3% des suffrages. Les votants de cette commune s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ? Les inscrits sur les listes électorales de Lunel-Viel ( Hérault ) reprendront la direction des urnes en 2022. Ils devront contribuer à l'élection des députés français qui se tiendra le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.