19:06 - Quel résultat aux législatives de Macouria pour la coalition de LFI avec ses alliés ?

Jean-Luc Mélenchon aurait pu être élu au premier tour le 10 avril dernier si la dernière présidentielle s'était bornée à Macouria, le député de Marseille ayant cumulé 54,6% des suffrages dans la ville. Et c'est encore sans compter les votes du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 1,35% et 1,39% au 1er tour de la présidentielle. Soit un total théorique de 57,34% pour le bloc de gauche.