Résultat de la législative à Mainvilliers : en direct

12/06/22 17:10

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Mainvilliers sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:10 - Les sondages d'intentions de vote porteurs de sens pour les législatives 2022 à Mainvilliers ? Les tendances nationales des dernières semaines s'appliqueront sans doute sur les législatives à Mainvilliers dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. La majorité LREM-Ensemble a chuté à un cheveu de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les sondages avant la fin de campagne. Le Rassemblement national, pour sa part, s'est rapproché des 20%. A l'issue du premier tour de la dernière élection à l'Elysée, à Mainvilliers, Emmanuel Macron finissait en première position avec 28,54% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 26,73%. Arrivaient ensuite Marine Le Pen avec 19,68% et Éric Zemmour à 5,51%. En revanche en France, Emmanuel Macron achevait cette première bataille avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. 14:30 - Les chiffres de l'abstention peuvent-ils battre ceux de la présidentielle à Mainvilliers ? L'abstention sera incontestablement l'une des grandes inconnues des élections législatives 2022 à Mainvilliers. La situation géopolitique actuelle pourrait dépouiller les bureaux de vote de leurs électeurs à Mainvilliers (28300). Lors du second tour de la dernière présidentielle, 35,14% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 33,58% au premier tour. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - La participation aux élections législatives à Mainvilliers va-t-elle faire mieux qu'en 2017 ? Au fil des consultations démocratiques antérieures, les 11 347 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. En 2017, lors des élections législatives, le taux d'abstention avait représenté 62,52% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Mainvilliers, contre un taux d'abstention de 57,21% pour le dernier round. Les législatives mobilisant souvent beaucoup moins que la présidentielle, qu'en sera-t-il cette année ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée au premier tour des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h. 09:30 - Les bureaux de vote ferment à 18 heures à Mainvilliers Au cas où vous êtes toujours indécis concernant les 13 impétrants au 1er tour dans l'unique circonscription de Mainvilliers, prenez le temps de consulter les programmes. Les bureaux de vote seront vérouillés à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la ville.

Les élections législatives 2022 auront lieu à Mainvilliers comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription d'Eure-et-Loir

Tête de liste Liste Éric Laqua Reconquête ! Valéria Orfila Nouvelle union populaire écologique et sociale Rémi Martial Les Républicains Carole Geraci Divers Luc Lamirault Ensemble ! (Majorité présidentielle) Régine Flaunet Rassemblement National Damien Bouticourt Droite souverainiste Vincent Chevrollier Divers extrême gauche Vivette Joly Ecologistes Romain Ribas Divers centre Soumaya Dardaba Ecologistes Claire Barbier Ecologistes Aurore Lamoureux Divers extrême gauche

Législatives 2022 à Mainvilliers : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 28,5% des votes au premier tour à Mainvilliers. Celui qui a renouvelé son bail à l'Elysée avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 26,7% et 19,7% des suffrages. Restés fidèles à leur choix du premier tour, les administrés de Mainvilliers avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième, lui conférant 63,9% des suffrages, cédant ainsi à Marine Le Pen 36,1% des votes. Le président de la République aura-t-il la possibilité d'acquérir la majorité de l'Assemblée au regard des votes qu'il a reçus dans cette agglomération dès le premier tour de la présidentielle ? Les électeurs de Mainvilliers (28300) prendront à nouveau le chemin des isoloirs en 2022. Ils seront priés de participer aux législatives 2022 qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.