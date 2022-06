Résultat de la législative à Maisdon-sur-Sèvre : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Maisdon-sur-Sèvre dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 18:09

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Maisdon-sur-Sèvre sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Maisdon-sur-Sèvre. En direct 18:09 - Quel poids pour la coalition de Jean-Luc Mélenchon ? Avec un score de 32,02% des suffrages au 1er tour à Maisdon-sur-Sèvre, le bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon avait atteint un haut niveau avant ce 2e round des législatives. Son candidat a donc une certaine envergure ce dimanche 19 juin. Ce score est cependant à évaluer au regard des suffrages de LFI, d'EELV, du PC et du PS lors de la présidentielle. Dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 21,85%, 7,56%, 2,02% et 1,9% il y a deux mois. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés partait donc en réalité avec un potentiel de voix de 33,33% à Maisdon-sur-Sèvre pour ce premier tour des élections législatives. 15:30 - À Maisdon-sur-Sèvre, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale plébiscitée Avec 32,02% des voix, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale s'est imposée à Maisdon-sur-Sèvre dimanche 12 juin à l'occasion du 1er tour des législatives. Les représentants Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Rassemblement National obtiennent dans l'ordre 30,04% et 13,82% des suffrages. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. La Nupes menée par la France Insoumise devrait remporter entre 180 et 210 sièges. De leur côté, les Républicains préserveraient entre 40 et 65 députés. 13:30 - À Maisdon-sur-Sèvre, l'abstention va-t-elle encore augmenter au 2ème tour des législatives ? L'observation des derniers rendez-vous électoraux est l'occasion de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune. Pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 80,92% des inscrits sur les listes électorales de la commune avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 82,72% au premier tour, ce qui représentait 1834 personnes. Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Le week-end dernier, 46,24% des électeurs inscrits à Maisdon-sur-Sèvre avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. 10:30 - Le député de Maisdon-sur-Sèvre sera connu ce dimanche On vote déjà depuis ce matin à Maisdon-sur-Sèvre et il y a encore de la marge pour se prononcer lors de ce 2ème volet, puisque les bureaux de vote de la ville seront ouverts jusqu'à 18 heures. Pour rappel, seuls les candidats qualifiés dimanche dernier sont toujours là pour le verdict des législatives 2022.

Résultats des législatives 2022 à Maisdon-sur-Sèvre - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Maisdon-sur-Sèvre aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 10ème circonscription de la Loire-Atlantique

Tête de liste Liste Bruno Cailleteau Nouvelle union populaire écologique et sociale Sophie Errante Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Maisdon-sur-Sèvre - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Maisdon-sur-Sèvre

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 10ème circonscription de la Loire-Atlantique

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Maisdon-sur-Sèvre Sophie Errante (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 31,50% 30,04% Bruno Cailleteau (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 29,99% 32,02% Charlotte Luquiau Les Républicains 15,04% 11,24% Geneviève Bannwarth Rassemblement National 11,24% 13,82% Sabine Leger Reconquête ! 3,17% 2,49% Guillaume Bonamy Divers gauche 2,25% 2,49% Florence Lempernesse Droite souverainiste 1,50% 1,55% Philippe Chéneau Divers droite 1,49% 2,66% Richard Dana Divers 1,11% 0,94% Malika Saiche Ecologistes 1,04% 1,37% Emmanuèle Gardair Divers extrême gauche 0,90% 0,77% Maxime Chéneau Régionaliste 0,76% 0,60% Participation au scrutin Circonscription Maisdon-sur-Sèvre Taux de participation 51,58% 53,76% Taux d'abstention 48,42% 46,24% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,57% 1,59% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,76% 0,75% Nombre de votants 63 838 1 193

Le ministère de l'Intérieur a officiellement publié le résultat de la législative 2022 à Maisdon-sur-Sèvre. Les 2219 électeurs de Maisdon-sur-Sèvre votant dans la 10ème circonscription de la Loire-Atlantique ont opté pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale dimanche 12 juin. Le niveau de l'abstention parmi les habitants inscrits dans les registres électoraux au sein de la commune pour cette circonscription s'élève à 46% (1 193 votants). Reste à déterminer si les citoyens des 32 autres communes faisant partie de la 10ème circonscription de la Loire-Atlantique voteront comme ceux de Maisdon-sur-Sèvre. A l'échelle de la ville, Bruno Cailleteau a obtenu 32% des votes. Il arrive devant Sophie Errante (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Geneviève Bannwarth (Rassemblement National) qui ramassent dans l'ordre 30% et 14% des suffrages.

Législatives 2022 à Maisdon-sur-Sèvre : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives 2022 à Maisdon-sur-Sèvre (44) ? Elles doivent avoir lieu précisément les 12 et 19 juin 2022. Le président récemment réélu sera-t-il en mesure d'avoir une majorité de l'hémicycle au vu des votes qu'il a rassemblés dès le premier tour de la présidentielle dans cette ville ? Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait décroché 33.3% des suffrages au premier tour à Maisdon-sur-Sèvre, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien 3e homme de la dernière présidentielle et l'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont avaient obtenu 21.9% et 18.0% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les administrés de Maisdon-sur-Sèvre avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui conférant 68.8% des suffrages, cédant par conséquent à Marine Le Pen 31.2% des votes.