Résultat des législatives 2024 à Vertou : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Vertou aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

À Vertou, les caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le paysage politique et peuvent jouer un rôle lors des législatives. Dans l'agglomération, 18,43% des résidents sont des enfants, et 7,77% ont 75 ans et plus. La répartition par âge peut agir sur les priorités des directives en matière d'instruction et de soins de santé. Le taux important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, représentant 26,85%, révèle une population possédant un niveau d'éducation élevé. Le nombre de familles monoparentales (12,41%) met en lumière des impératifs d'accompagnement familial, et le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,78%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (39,5%), témoigne d'une population instruite à Vertou, soulignant l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.