Résultat des législatives 2024 à Saint-Lumine-de-Clisson (44190) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - La gauche en déclin à Saint-Lumine-de-Clisson par rapport à la Nupes il y a deux ans Le choix des électeurs de gauche va-t-il rester conforme à la nouvelle alliance LFI-PS-Ecologistes-PCF lors de ce second tour des élections ou basculer vers une autre candidature ? L'attelage a récolté un peu plus de 28% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Le matelas apparaît comme conséquent : lors du premier tour des législatives la semaine dernière, à Saint-Lumine-de-Clisson, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 27,6% des votes dans la localité. Un score néanmoins en baisse en comparaison des 30,81% de la Nupes au premier tour en 2022. Rendez-vous dans quelques minutes pour savoir si la gauche a atteint son score de 2022 lors du second tour, soit 49,77% à l'époque.

20:58 - Quels résultats pour le RN à Saint-Lumine-de-Clisson lors des législatives ? Le score en faveur de la formation de Jordan Bardella ce soir va être le déterminant au niveau local pour cette élection des députés 2024. En regardant la progression du Rassemblement national constatée lors des dernières élections législatives à l'échelle nationale, soit environ 15 points de plus pour les candidats du parti en 2024 qu'en 2022, le terrain gagné semble déjà long. La part de suffrages arrachés par le mouvement à Saint-Lumine-de-Clisson s'élève par ailleurs à 12 points en 2 ans. Suffisamment pour acter une implantation durable du parti dans la commune, quoi qu'il se passe ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Quel score final pour Ensemble aux législatives 2024 à Saint-Lumine-de-Clisson ? Regarder dans le rétro pour analyser le dernier scrutin législatif semble aussi logique au moment du rendez-vous crucial de ce second tour. Avec 30,81% à Saint-Lumine-de-Clisson, le binôme Nupes avait en revanche été placé en tête par les électeurs de la ville au premier tour des législatives à l'époque. La commune ne comptant déjà qu'une seule circonscription sur son territoire. Au second round,c'est en revanche Sophie Errante (Ensemble !) qui va remporter le plus de votes, avec 50,23% sur l'unique circonscription couvrant les lieux, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 49,77%.

20:05 - Quel avait été le verdict du scrutin il y a une semaine à Saint-Lumine-de-Clisson ? D'après les enquêtes des sondeurs dévoilées dans les dernières heures de la campagne, l'alliance RN-LR serait en mesure de décrocher pas loin de 250 sièges à l'issue des législatives. Ce qu'on appelait encore la Nupes il y a peu pourrait accaparer jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats du bloc centriste sécuriseraient jusqu'à 120 sièges. Il faut bien entendu tenir compte des caractéristiques de chaque territoire. Avec 30,08% des votes, Sophie Errante (Ensemble !) a pris les devants à Saint-Lumine-de-Clisson, dimanche 30 juin dernier à l'occasion du 1er round de l'élection législative. Maxime Viancin (Front populaire) et Stéphanie Cotrel (Rassemblement National) suivaient en ramassant, dans l'ordre, 27,6% et 26,8% des électeurs à l'échelle municipale. Sophie Errante était aussi en tête dans la 10ème circonscription de la Loire-Atlantique dans son ensemble, avec cette fois 30,57%, devant Maxime Viancin avec 27,8% et Stéphanie Cotrel avec 26,16%.

19:21 - Et que dire du scrutin européen à Saint-Lumine-de-Clisson au niveau de l'abstention ? Au cours des dernières années, les 2 185 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Dimanche dernier, 28,51% des électeurs de Saint-Lumine-de-Clisson n'ont pas fait leur devoir électoral au 1er round des élections législatives 2024, un chiffre inférieur à celui des dernières élections européennes. Début juin, à l'occasion du scrutin européen, le pourcentage d'abstention atteignait en effet 45,43% dans la commune de Saint-Lumine-de-Clisson. Le taux d'abstention était de 49,8% il y a 5 ans. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur dimanche dernier. Elle atteignait 25,90% à midi et 59,39% à 17 h pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - La participation sera-t-elle en berne à Saint-Lumine-de-Clisson lors de la deuxième manche des législatives ? Ce dimanche, lors des législatives à Saint-Lumine-de-Clisson, qu'en est-il de l'abstention ? Le taux d'abstention à Saint-Lumine-de-Clisson au 1er tour des législatives 2024 s'élevait à 28,51%. Au premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 19,62% au sein de la localité. L'abstention était de 21,03% au deuxième tour. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 52,36% au premier tour. Au deuxième tour, 55,68% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote.

17:29 - Comment la composition démographique de Saint-Lumine-de-Clisson façonne les résultats électoraux ? Dans les rues de Saint-Lumine-de-Clisson, les élections sont en cours. Avec ses 2 141 habitants, cette localité peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 92 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (92,18%) montre le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 39,27% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en participant aux élections ? Malgré un taux de chômage de 6,89%, la commune affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 29 758 € par an. En somme, Saint-Lumine-de-Clisson incarne les défis et les ambitions de la France contemporaine.