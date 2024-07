Résultat des législatives 2024 à Monnières (44690) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Le Front populaire a baissé à Monnières par rapport à la Nupes Avec un peu plus de 28% des suffrages au niveau de la France à l'issue du 1er tour des élections la semaine dernière, le Front populaire a fait mieux que la gauche unie en 2022 au même stade. Un score qui pourrait lui permettre de rivaliser avec le RN ce soir. La somme des suffrages n'est pas négligeable : lors du premier tour des législatives dimanche dernier, à Monnières, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 32,11% des votes dans la localité. Un chiffre néanmoins en baisse de -2 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. On regardera ce soir si la gauche a atteint son résultat de 2022 lors du second tour, soit 46,91% à l'époque.

20:58 - Les performances du Rassemblement national à Monnières aux dernières législatives Le nombre de bulletins du Rassemblement national sera un point d'observation clé localement pour ces élections. La progression du RN se montre déjà solide à Monnières entre le score du parti nationaliste en 2022 (9,87%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (22,96%), de l'ordre de 13 points. Mais l'évolution se profile comme plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les projections donnant au RN un score ouvrant la voie à près de 250 sièges dans l'ensemble du pays, bien plus que les 89 de l'époque. Suffisant pour acter une implantation durable du parti dans la localité, et ce quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Des législatives favorables pour le parti présidentiel la dernière fois Il s'agit désormais de déterminer si l'évolution du scrutin au second tour sera proportionnelle à celle de 2022 ou éloignée. Le premier tour des législatives il y a deux ans à Monnières offrait en revanche 34,64% pour Bruno Cailleteau (Nouvelle union populaire écologique et sociale)des suffrages, alors que les candidats La République en Marche obtiendront 31,05% des voix. Bis repetita au second tour, les bureaux de vote voyant cette fois le binôme La République en Marche gagner le scrutin, avec 53,09%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 46,91%.

20:05 - Déjà 32,11% pour l'Union de la gauche à Monnières aux élections législatives Avec 32,11% des voix, Maxime Viancin (Nouveau Front populaire) a pris la tête à Monnières, le 30 juin dernier pour le premier tour de l'élection législative. Un premier pointage qui lui a permis d'arriver devant Sophie Errante (Majorité présidentielle) et Stéphanie Cotrel (Rassemblement National) avec respectivement 27,84% et 22,96% des votants. Les habitants de Monnières n'avaient pas opté pour les mêmes bulletins que ceux de la 10ème circonscription de la Loire-Atlantique, puisque Sophie Errante y arrivait en première place, avec cette fois 30,57% devant Maxime Viancin avec 27,8% et Stéphanie Cotrel avec 26,16%.

19:21 - Monnières : forte participation aux législatives 2024 À l'heure des résultats, que retenir de la participation de cette ville lors des rendez-vous électoraux précédents ? Comme stipulé dans le post précédent, la participation lors du premier tour des élections législatives à Monnières a atteint 73,99%, plus importante de 19 points que celle des dernières européennes. Pendant le scrutin européen de début juin, parmi les 1 830 inscrits sur les listes électorales à Monnières, 54,37% s'étaient en effet rendus dans l'isoloir. La participation était de 50,95% pour le scrutin européen de 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur le 9 juin. Elle atteignait 19,8% à 12 h et 45,3% à 17 h, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - 73,99% de participation lors de la 1ère étape des législatives 2024 à Monnières L'un des critères importants de ces élections législatives 2024 est incontestablement le niveau d'abstention. 26,01% des électeurs de Monnières ont choisi de ne pas voter lors du premier tour des élections législatives 2024. Au deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 19,92% au niveau de la commune, à comparer avec un taux d'abstention de 16,8% au premier tour. En comparaison, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,84% au premier tour. Au deuxième tour, 52,11% des électeurs ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention d'aujourd'hui à Monnières ? La baisse du pouvoir d'achat, combinée avec les préoccupations provoquées par la situation géopolitique actuelle sont de nature à renforcer l'engagement civique des citoyens de Monnières (44690).

17:29 - L'avenir de la France se dessine aussi à Monnières Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour la deuxième manche des élections législatives à Monnières comme dans tout l'Hexagone. Dotée de 966 logements pour 2 329 habitants, la densité de la commune est de 217 habitants/km². L'existence de 125 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (92,86%) montre l'importance des problématiques de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 32,05% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,2%, la commune révèle un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 33 188 € par an. À Monnières, où les moins de 30 ans représentent 38% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir partagé et florissant.