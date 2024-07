Résultat des législatives 2024 à Saint-Hilaire-de-Clisson (44190) – 2e tour [PUBLIE]

Avec plus de 28% des votes au niveau national pour le premier round des élections législatives la semaine dernière, le Nouveau Front populaire a fait mieux que l'union des partis de gauche en 2022 au même stade. Un score qui pourrait le placer en position de concurrencer le RN au second tour. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Saint-Hilaire-de-Clisson, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 26,48% des votes dans la commune. Un chiffre néanmoins en baisse en comparaison des 32,11% de la Nupes au premier tour en 2022.

Le nombre de bulletins en faveur du RN sera scruté à la loupe à l'échelle locale pour cette élection législative 2024. La progression du RN semble déjà puissante à Saint-Hilaire-de-Clisson entre le score du parti nationaliste en 2022 (12,2%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (26,94%), de l'ordre de 14 points. Mais celle-ci s'annonce plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les projections en nombre de députés donnant au RN un score ouvrant la voie à près de 250 sièges en France, loin des 89 de l'époque. Suffisant pour anticiper un ancrage durable du parti dans la zone, quoi qu'il se passe ce dimanche 7 juillet.

Regarder le dernier scrutin législatif fait également sens au moment de ce nouveau rendez-vous du 7 juillet. Il y a deux ans dans la commune de Saint-Hilaire-de-Clisson, lors des élections des députés, le score était de 32,11% pour Bruno Cailleteau (Nupes), Saint-Hilaire-de-Clisson faisant déjà partie de la 10ème circonscription de la Loire-Atlantique. Au second tour cette fois, la première place reviendra au ticket Ensemble ! Avec 53,49% contre 46,51% pour les perdants. Mais c'est Sophie Errante (Ensemble !) qui l'emportait cette fois, avec 53,49%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 46,51%.

20:05 - Quel équilibre à l'issue des législatives 2024 à Saint-Hilaire-de-Clisson ?

D'après les ultimes projections établies jusqu'à présent, l'alliance du Rassemblement national et des Républicains serait en mesure de rafler entre 210 et 250 députés à l'issue des élections législatives. Le camp de gauche pourrait mettre la main sur jusqu'à 200 sièges. Les candidats macronistes pourraient garder une centaine de sièges. Il faudra bien entendu tenir compte des caractéristiques locales. Sophie Errante (Ensemble pour la République) a enregistré 29,91% des votes à Saint-Hilaire-de-Clisson dimanche 30 juin, à l'occasion du premier round des élections législatives. Un premier résultat qui lui a permis de précéder Stéphanie Cotrel (Rassemblement National) et Maxime Viancin (Union de la gauche) avec respectivement 26,94% et 26,48% des votants. Sophie Errante était aussi en tête dans la 10ème circonscription de la Loire-Atlantique dans son ensemble, avec cette fois 30,57%, devant Maxime Viancin avec 27,8% et Stéphanie Cotrel avec 26,16%.