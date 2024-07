Résultat des législatives 2024 à Remouillé (44140) – 2e tour [PUBLIE]

L'union de la gauche aux dernières législatives étant terminée, à quel parti vont s'attacher ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Combien voteront pour le Front populaire ? La question est de retour avec plus d'accuité encore pour ce 2e tour. Premier indicateur : le bloc a rassemblé plus de 28% des votes à l'échelle de l'Hexagone dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. A l'occasion du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 24,24% des voix à Remouillé. Un score en baisse en comparaison des 28,78% de la Nupes au premier tour en 2022.

Le résultat des élections législatives au niveau local sera observé à travers le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste du pays. Ce sont déjà 18 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN à l'échelle locale entre les législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Quel que soit le verdict, un cran de plus devrait être dépassé ce dimanche soir.

20:29 - Le résultat de la majorité synonyme de sauvetage ce dimanche

Le score obtenu par Jordan Bardella ce 7 juillet sera ainsi un point d'observation clé pour le second tour de cette législative 2024 localement. Contrairement à la législative de 2022, le parti lepéniste a cette fois une possibilité nette de prendre la ville, mais aussi et surtout la circonscription. Les élections législatives de l'époque à Remouillé ne bénéficieront pas en revanche, au premier tour, au Rassemblement national, qui s'élèvera au mieux à 12,35% dans la commune, alors que les candidats LREM rassembleront 33,43% des voix. Remouillé choisira d'ailleurs Sophie Errante au second tour, finalement en tête localement avec 52,91%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 47,09%.