Résultat des législatives 2024 à Vallet : les premiers chiffres du 2e tour

18:27 - L'abstention reste la grande inconnue de ces législatives à Vallet

L'un des facteurs principaux de ce scrutin législatif est indéniablement le niveau d'abstention. Dans l'agglomération, 71,14% des électeurs ont participé au premier tour des législatives 2024. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 80,14% dans l'agglomération. Le taux de participation était de 79,52% au deuxième tour, ce qui représentait 5 604 personnes. Pour rappel, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 50,92% au premier tour et 48,53% au second tour. La perte de pouvoir d'achat et ses conséquences sur le moral des Français sont de nature à pousser les habitants de Vallet (44330) à s'intéresser plus fortement à l'élection.