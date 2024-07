Résultat des législatives 2024 au Loroux-Bottereau : les premiers chiffres du 2e tour

Ce 7 juillet 2024, lors des législatives au Loroux-Bottereau, qu'en est-il de l'abstention ? Dans la commune, 29,3% des électeurs ne sont pas allés voter dimanche dernier lors du 1er tour des élections législatives 2024. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 s'élevait à 51,34% au premier tour et 50,55% au second tour. Qu'en sera-t-il ce soir au Loroux-Bottereau ? En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 20,78% des votants de la commune, à comparer avec un taux d'abstention de 20,77% au premier tour.

17:29 - Le Loroux-Bottereau : démographie, élections et perspectives d'avenir

A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Le Loroux-Bottereau fourmille de diversité et d'activités. Avec une population de 8 649 habitants répartis dans 3 532 logements, cette agglomération présente une densité de 177 hab par km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 586 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 4 410 foyers fiscaux. Dans l'agglomération, 21,96% des résidents sont des enfants, et 18,14% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 27,09% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, 51,09% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 729,91 euros, pèse sur une commune qui désire un avenir prospère. Au Loroux-Bottereau, où les moins de 30 ans représentent 38% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir florissant pour tous.