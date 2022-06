Résultat de la législative à Mallemort : en direct

17:19 - À Mallemort, des sondages tout aussi révélateurs ?

Le premier tour de la dernière présidentielle, à Mallemort, se terminait avec, en tête, Marine Le Pen avec 31,97% des suffrages. En seconde position, arrivait Emmanuel Macron à 23,14%, puis Jean-Luc Mélenchon à 16,08% et Éric Zemmour à 10,8%. Emmanuel Macron atteignait en revanche près de 28% en France, contre un peu plus de 23% pour Marine Le Pen et un peu moins de 22% pour Jean-Luc Mélenchon. Les indications nationales des ultimes semaines viendront certainement transformer ce tableau et donc le résultat des législatives dans la ville, même s'il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. Or la majorité présidentielle a baissé à un cheveu de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages avant la fin de campagne. Le RN de Marine Le Pen, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%.