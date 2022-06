En direct

19:30 - Que peut espérer la coalition insoumise pour ces législatives à Mardié ? Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche sera un des enjeux de ces législatives 2022, à Mardié comme dans toute la France. Le candidat LFI avait cumulé 16,82% des suffrages il y a deux mois dans la cité. Et c'est sans compter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 5,61% et 1,83% au premier tour de la présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV peut donc espérer un total théorique de 24,26% à Mardié pour ce premier tour des législatives.

16:30 - Que peuvent dire les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Mardié ? À Mardié, Emmanuel Macron avait fini la course en pôle position de la dernière présidentielle avec 31,48% des voix au 1er tour, devant Marine Le Pen à 24,6%, puis, avec 16,82%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 6,83%, Éric Zemmour. Les dynamiques nationales des ultimes semaines changeront certainement ces équilibres lors des législatives à Mardié ce dimanche. Et pour rappel, les deux forces principales du scrutin ont vu leur écart se rabougrir dans les enquêtes d'opinion jusqu'à arriver à 1 minuscule point vendredi soir (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos), avec un Rassemblement national en embuscade, proche des 20%.

14:30 - Le chiffre phare de ces élections législatives à Mardié reste la participation L'un des critères essentiels de ces élections législatives sera indéniablement le taux de participation à Mardié. La guerre aux portes de l'Europe serait notamment en mesure d'impacter la stratégie de vote des habitants de Mardié. En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, parmi les 2 291 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 79,99% s'étaient rendus aux urnes, contre un taux de participation de 80,62% au premier tour, ce qui représentait 1 847 personnes. Pour rappel, au niveau du pays, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.

11:30 - Les chiffres de l'abstention à l'occasion des législatives 2022, un élément clé à Mardié ? L'observation des précédents rendez-vous électoraux permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. Pendant les élections législatives de 2017, 50,53% des inscrits sur les listes électorales de Mardié avaient pris part au vote au premier tour. Le taux de participation était de 43,25% pour le round deux. Le résultat des législatives 2022 est autant espéré que le pourcentage de participation qui est souvent très bas durant de ce type de rendez-vous électoral. Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : l'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, plus qu'en 2012.