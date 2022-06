Résultat de la législative à Mareuil en Périgord : 2e tour en direct

19/06/22 18:13

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Mareuil en Périgord sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Mareuil en Périgord. En direct 18:13 - Un député ce soir pour la coalition LFI-PS-EELV ? La Nupes pouvait se fixer un total théorique de 30,27% à Mareuil en Périgord avant le premier tour des législatives. Soit la somme des suffrages de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Cet élément a certainement eu un impact sur le résultat des législatives au premier tour dans la commune. Son représentant a enregistré 25,22% des suffrages le dimanche 12 juin dans la zone. Ce qui avait tout de même permis à la Nupes de finir première. 15:30 - La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale plébiscitée lors du 1er tour D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise devrait remporter entre 180 et 210 sièges. Le Rassemblement national pourrait parvenir à constituer son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Mais on ne peut faire abstraction des caractéristiques locales. Dimanche 12 juin au soir du premier round, les électeurs de Mareuil en Périgord ont plébiscité la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à qui ils ont accordé 25,22% des voix. En deuxième position, la candidature Rassemblement National décroche 20,41% des voix. De son côté, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) reçoit 19,63% des votes. 13:30 - À Mareuil en Périgord, l'enjeu majeur de ces législatives reste l'abstention Avec une abstention qui grimpe continuellement lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Le week-end dernier, 59,68% des personnes en âge de participer à une élection à Mareuil en Périgord avaient participé à l'élection. L'étude des scrutins antérieurs est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette ville. Pour le second tour de la présidentielle, 79,08% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient pris part à l'élection. La participation était de 80,78% au premier tour, soit 1442 personnes. 10:30 - Les élections sont démarrées à Mareuil en Périgord ! Les isloirs fermeront à 18 heures On vote déjà depuis les premières heures du matin à Mareuil en Périgord et il y a encore de la marge pour se rendre à son bureau de vote lors de ce 2ème volet, puisque les bureaux de vote de la métropole sont toujours ouverts et ce jusqu'à 18 heures. Pour rappel, seuls les candidats qualifiés il y a 7 jours sont toujours là pour le résultat final des élections législatives 2022.

Résultats des législatives 2022 à Mareuil en Périgord - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Mareuil en Périgord aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription de la Dordogne

Tête de liste Liste Cyril Girardeau Nouvelle union populaire écologique et sociale Florence Joubert Rassemblement National Jean-Pierre Cubertafon Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Mareuil en Périgord - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Mareuil en Périgord

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription de la Dordogne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Mareuil en Périgord Cyril Girardeau (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 23,68% 25,22% Jean-Pierre Cubertafon (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 23,31% 19,63% Florence Joubert (Ballotage) Rassemblement National 22,46% 20,41% Martial Peyrouny Divers gauche 9,58% 11,78% Guillaume Gardillou Divers centre 6,07% 6,97% Myriam Thomasson Les Républicains 5,72% 5,40% Antoine Coutou Reconquête ! 3,60% 6,08% Laurence Desmartin Divers droite 1,95% 1,18% Céline Laval Ecologistes 1,31% 1,67% Adélaïde Jorand Divers 1,27% 0,79% Jacques Decoupy Divers extrême gauche 1,05% 0,88% Participation au scrutin Circonscription Mareuil en Périgord Taux de participation 58,26% 59,68% Taux d'abstention 41,74% 40,32% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,41% 3,28% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,42% 1,22% Nombre de votants 39 247 1 067

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative 2022 à Mareuil en Périgord. C'est la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a récolté le plus de votes parmi les 1788 électeurs de Mareuil en Périgord de la 3ème circonscription de la Dordogne. L'abstention parmi les habitants autorisés à se rendre aux isoloirs au sein de la commune à l'échelle de la 3ème circonscription de la Dordogne atteint 40%. Cyril Girardeau a réuni 25% des voix au sein de la commune. Florence Joubert (Rassemblement National) et Jean-Pierre Cubertafon (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) reçoivent respectivement 20% et 20% des votes. Ce résultat ne concerne pour le moment que les électeurs de Mareuil en Périgord. Les habitants de 148 communes proches pourraient encore faire évoluer le résultat de la législative dans cette circonscription législative.

Législatives 2022 à Mareuil en Périgord : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les électeurs vivant à Mareuil en Périgord (24340) seront invités à participer aux élections législatives 2022 comme tous les Français. Vers quelle candidature se tourneront-ils ? Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 25% des votes au premier tour à Mareuil en Périgord. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24% et 20% des votes. Et finalement renversement de situation : Emmanuel Macron était finalement ressorti en tête du second tour avec 52% des voix face à Marine Le Pen (48%). En pole position du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils à même de rafler un siège de député dans cette circonscription ?