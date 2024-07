Résultat des législatives 2024 à Tocane-Saint-Apre (24350) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Un vote de gauche évalué entre 29% et 33% à Tocane-Saint-Apre pour ces législatives L'autre interrogation qui enveloppe ces élections sera celle du vote de gauche après la construction du Nouveau Front populaire dès le premier tour. L'ensemble a obtenu 28,06% des voix au niveau de la France dimanche dernier, alors que la Nupes en avait récolté moins de 26% il y a deux ans. Ce premier pointage semble conséquent. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Tocane-Saint-Apre, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 33% des votes dans la localité. Ce qui correspond à un progrès de 5 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. Il faudra désormais atteindre ou dépasser 40,3% pour faire aussi bien que son score de 2022 lors du second tour.

20:58 - Les performances du Rassemblement national à Tocane-Saint-Apre aux dernières législatives L'écart entre les scores du RN aura été bien plus grand en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Si on tient compte de la progression du RN constatée lors des dernières élections à l'échelle nationale, soit environ 15 points de plus pour le mouvement aux élections de 2024 qu'à celles de 2022, le terrain gagné semble déjà grand. La part d'électeurs grattés par le parti à Tocane-Saint-Apre s'élève par ailleurs à 15 points ces dernières années. Suffisant pour prévoir une installation durable du parti localement, et ce quoi qu'il se passe ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Quel avait été le résultat législatives en 2022 à Tocane-Saint-Apre ? Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera ainsi déterminant pour le second tour de cette élection législative 2024, au niveau local. A l'inverse de l'élection de 2022, le parti frontiste a cette fois une chance de prendre la commune, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Il y a deux ans, lors des législatives à Tocane-Saint-Apre, le RN finissait en revanche à la seconde position sur le podium, 21,37% des habitants passés par le bureau de vote s'étant tournés vers son binôme, contre 28,77% pour Cyril Girardeau (Nouvelle union populaire écologique et sociale) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme LFI-PS-PC-EELV avec 40,30%. Cyril Girardeau conservait donc son avance sur place.

20:05 - Des législatives qui ont souri au RN à ce stade Florence Joubert (Rassemblement National) a recueilli 36,69% des voix à Tocane-Saint-Apre dimanche 30 juin, à l'occasion du 1er tour de la législative. Christelle Druillole (Union de la gauche) et Jean-Pierre Cubertafon (Ensemble ! - Majorité présidentielle) suivaient avec respectivement 33% et 21,7% des votants. Florence Joubert était aussi en tête dans la 3ème circonscription de la Dordogne dans son ensemble, avec cette fois 40,13%, devant Christelle Druillole avec 28,58% et Jean-Pierre Cubertafon avec 23,33%.

19:21 - Tocane-Saint-Apre : forte participation aux élections législatives 2024 À l'heure des résultats, que retenir de l'abstention de cette localité lors des dernières élections ? Les chiffres montrent un taux d'abstention de 26,11% au premier tour des élections législatives 2024 à Tocane-Saint-Apre, inférieur à celui des dernières européennes. Durant le dernier scrutin européen, 38,12% des personnes en capacité de voter à Tocane-Saint-Apre avaient effectivement déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 38,56% lors des européennes de 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central le 9 juin. Elle atteignait 20% le midi et 45% à 17 heures, plus qu'en 2019.

18:35 - 73,89% de participation lors du premier tour des élections législatives à Tocane-Saint-Apre Qu'en est-il de la participation ce dimanche, lors du 2e tour des législatives à Tocane-Saint-Apre ? Dans la commune, le pourcentage de participation lors du 1er tour des élections législatives 2024 était de 73,89%. Il y a deux ans, pour le premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 80,37% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec une participation de 78,95% au deuxième tour, ce qui représentait 1 020 personnes. En comparaison, la participation aux législatives 2022 se chiffrait à 56,26% au premier tour et 59,24% au deuxième tour.

17:29 - Analyse démographique et économique des élections législatives à Tocane-Saint-Apre Dans la commune de Tocane-Saint-Apre, la population aura-t-elle un impact sur le résultat des législatives ? Avec une densité de population de 51 hab/km² et un taux de chômage de 11,3%, le marché du travail et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de foyers ne détenant aucune voiture (31,86%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 728 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,19%) met en lumière des besoins de suivi familial, alors que le taux de salariés en CDD (11,27%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Tocane-Saint-Apre mettent en relief une diversité de qualifications, avec 35,9% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.