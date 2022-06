Résultat des législatives à Mareuil en Périgord - Election 2022 (24340) [PUBLIE]

12/06/22 21:17

Résultat des législatives 2022 à Mareuil en Périgord

Le résultat des élections législatives 2022 à Mareuil en Périgord est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Dordogne

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription de la Dordogne

Le ministère de l'Intérieur a publié le résultat de la législative à Mareuil en Périgord. Les 1788 citoyens de Mareuil en Périgord votant dans la 3ème circonscription de la Dordogne ont jeté leur dévolu sur la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale lors du 1er round des élections législatives. Cyril Girardeau a amassé 25% des suffrages à l'échelle de la commune. Il coiffe au poteau Florence Joubert (Rassemblement National) et Jean-Pierre Cubertafon (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui recueillent respectivement 20% et 20% des suffrages. Les citoyens des 148 autres communes composant cette circonscription législative voteront-ils comme ceux de Mareuil en Périgord ? Le niveau de l'abstention parmi les habitants enregistrés sur les listes électorales au sein de la commune à l'échelle de la 3ème circonscription de la Dordogne atteint 40%, ce qui représente 721 non-votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Mareuil en Périgord Cyril Girardeau Nouvelle union populaire écologique et sociale 23,68% 25,22% Jean-Pierre Cubertafon Ensemble ! (Majorité présidentielle) 23,31% 19,63% Florence Joubert Rassemblement National 22,46% 20,41% Martial Peyrouny Divers gauche 9,58% 11,78% Guillaume Gardillou Divers centre 6,07% 6,97% Myriam Thomasson Les Républicains 5,72% 5,40% Antoine Coutou Reconquête ! 3,60% 6,08% Laurence Desmartin Divers droite 1,95% 1,18% Céline Laval Ecologistes 1,31% 1,67% Adélaïde Jorand Divers 1,27% 0,79% Jacques Decoupy Divers extrême gauche 1,05% 0,88% Participation au scrutin Circonscription Mareuil en Périgord Taux de participation 58,26% 59,68% Taux d'abstention 41,74% 40,32% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,41% 3,28% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,42% 1,22% Nombre de votants 39 247 1 067

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Mareuil en Périgord sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:34 - Pour la gauche, les 20,11% de Jean-Luc Mélenchon à Mareuil en Périgord regardés de près Un des paramètres clés de ces législatives 2022, en France comme à Mareuil en Périgord, reste le résultat des Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et de leurs alliés. Le candidat de gauche avait obtenu 20,11% des suffrages le dimanche 10 avril dans la ville. Les transferts des suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à considérer ce 12 juin dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 3,15% et 3,36% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne un total probable de 26,62% pour le bloc LFI-PS-EELV. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote révélateurs des législatives 2022 à Mareuil en Périgord ? Marine Le Pen avait glané la première position à la dernière élection à la présidence de la République à Mareuil en Périgord avec 24,7% des suffrages exprimés, au premier tour. Emmanuel Macron terminait deuxième à 23,62%, devant Jean-Luc Mélenchon à 20,11% et Éric Zemmour à 6,8%. Pourtant, en France, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à près de 28%, la candidate du FN à 23,15%. Jean-Luc Mélenchon terminait à 21,95%. Les tendances nationales des derniers jours viendront sans doute transformer ce paysage et donc le résultat des législatives dans la cité au 1er tour. Or la majorité et la Nupes ont vu leur écart se réduire dans les sondages jusqu'à arriver à 1 petit point avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête (28% pour la majorité contre 27% dans les derniers sondages Ipsos pour le Monde et France Télévisions), devant un Rassemblement national troisième, au-delà de 19%. 14:30 - La participation demeure l'un des enjeux majeurs de ces législatives à Mareuil en Périgord Le taux d'abstention constituera sans aucun doute un critère décisif du scrutin législatif 2022 à Mareuil en Périgord. Les populations des communes de grandes tailles se déplacent généralement moins que dans les petites, cette situation peut-elle évoluer pour des législatives ? En avril 2022, pour le deuxième tour de la présidentielle, parmi les 1 785 personnes en âge de voter dans la ville, 79,08% avaient participé au vote. Le taux de participation était de 80,78% au premier tour, soit 1 442 personnes. En comparaison, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - Le score de l'abstention à l'occasion des élections législatives 2022, un élément décisif à Mareuil en Périgord ? Les élections législatives mobilisent souvent beaucoup moins que le scrutin présidentiel. Cette année fera-t-elle exception ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central au premier round des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 heures et seulement 40,75% à 17 heures. Au cours des dernières années, les 2 363 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Il y a cinq ans, lors des législatives, parmi les 1 838 inscrits sur les listes électorales à Mareuil en Périgord, 43,96% étaient restés chez eux au premier tour, contre un taux d'abstention de 40,04% pour le second round. 09:30 - Les législatives se finissent à 18 heures à Mareuil en Périgord Bienvenue dans ce direct où nous allons vivre cette 1re étape des législatives à Mareuil en Périgord, jusqu'à la mise en ligne des résultats. Sont en lice 11 candidats dans l'unique circonscription de la ville (un chiffre dans la moyenne des autres circonscriptions) et les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour se prononcer ce dimanche de 1er tour dans les 9 bureaux de vote de la commune.

Législatives 2022 à Mareuil en Périgord : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les électeurs vivant à Mareuil en Périgord (24340) seront invités à participer aux élections législatives 2022 comme tous les Français. Vers quelle candidature se tourneront-ils ? Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 25% des votes au premier tour à Mareuil en Périgord. L'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24% et 20% des votes. Et finalement renversement de situation : Emmanuel Macron était finalement ressorti en tête du second tour avec 52% des voix face à Marine Le Pen (48%). En pole position du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et le Rassemblement national seront-ils à même de rafler un siège de député dans cette circonscription ?