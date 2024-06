Résultat des législatives à Marigny-Le-Lozon : l'élection 2024 en direct

Afin de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'analyser les résultats des consultations politiques antérieures. Il y a quelques semaines, pendant les précédentes européennes, sur les 2 053 inscrits sur les listes électorales à Marigny-Le-Lozon, 49,93% avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 47,24% il y a 5 ans. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 50,83% au premier tour. Au second tour, 51,7% des votants ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il pour les élections législatives à Marigny-Le-Lozon ? A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, 25,15% des personnes aptes à voter dans la ville avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 22,51% au deuxième tour.

08:02 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Marigny-Le-Lozon

Les horaires d’ouverture des 2 bureaux de vote de Marigny-Le-Lozon (de Pole Public à Mairie) sont les suivants : de 8 heures à 18 heures. Pour les élections législatives, les 577 parlementaires français de l'Assemblée législative vont être élus lors d'un scrutin uninominal à deux tours. En d'autres termes, ce dimanche, les Français vont devoir se prononcer sur les différents candidats qui se présentent dans leur circonscription législative. En 2022, l'élection avait abouti à un parlement hétéroclyte, sans majorité absolue. Parmi les trois grandes forces en présence, qui de l'union des gauches, de l'extrême-droite, de la coalition de la majorité parviendra à convaincre le plus grand nombre de citoyens de la commune ? N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.