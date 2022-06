Résultat de la législative à Marlenheim : 2e tour en direct

19/06/22 18:08

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Marlenheim sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Marlenheim. En direct 18:08 - La coalition Mélenchon était arrivée sur la 3e marche à Marlenheim il y a une semaine Le bloc de gauche pouvait potentiellement viser 23,49% à Marlenheim avant le premier tour des législatives. Soit le cumul des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Le candidat Nupes à l'Assemblée nationale a pourtant enregistré 17,64% des suffrages il y a sept jours. Ce qui avait tout de même permis à la Nupes de monter sur la troisième marche. 15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) plébiscitée à Marlenheim Grâce à 32,29% des bulletins de vote, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Marlenheim pour le 1er tour des élections législatives le 12 juin dernier. La candidature Rassemblement National récupère 20,69% des suffrages. A la 3e place, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale recueille 17,64% des voix. D'après une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. La Nupes menée par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national devrait parvenir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. 13:30 - La participation va-t-elle encore descendre au 2e tour des législatives à Marlenheim ? Comment ont voté traditionnellement les habitants de cette commune lors des consultations politiques passées ? En 2017, durant les élections législatives, le pourcentage d'abstention avait atteint 61,72% au sein de Marlenheim au premier tour. Le taux d'abstention était de 56,36% pour le dernier round. Glisser un bulletin dans l'urne n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 19 juin ? Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, la participation aux élections législatives atteignait 42,64% au second round contre 55,4% au second tour du scrutin de 2012. 10:30 - Le second tour des législatives 2022 a lieu à Marlenheim Les résultats définitifs des élections législatives 2022 à Marlenheim vont théoriquement être donnés dans la foulée de la fermeture des 4 bureaux de vote ce dimanche 19 juin, la ville n'affichant qu'une seule circonscription. Le décompte des votes devrait s'ouvrir à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été reportée, et on saura très vite qui des candidats qualifiés l'emporte pour aller à l'Assemblée nationale.

Résultats des législatives 2022 à Marlenheim - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Marlenheim aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 6ème circonscription du Bas-Rhin

Tête de liste Liste Louise Morel Ensemble ! (Majorité présidentielle) Jean-Frédéric Steinbach Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Marlenheim - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Marlenheim

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 6ème circonscription du Bas-Rhin

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Marlenheim Louise Morel (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,35% 32,29% Jean-Frédéric Steinbach (Ballotage) Rassemblement National 22,65% 20,69% Philippe Meyer Les Républicains 20,41% 17,16% Martine Marchal-Minazzi Nouvelle union populaire écologique et sociale 16,61% 17,64% Carine Hamm Régionaliste 5,60% 3,87% Sabrina Ritter Reconquête ! 2,93% 1,97% Véronique Grussi Ecologistes 2,86% 2,99% Bastien Macia Droite souverainiste 1,67% 1,76% Martial Debriffe Ecologistes 1,26% 1,09% René Camus Divers extrême gauche 0,66% 0,54% Participation au scrutin Circonscription Marlenheim Taux de participation 46,24% 42,23% Taux d'abstention 53,76% 57,77% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,14% 0,94% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,40% 0,40% Nombre de votants 45 135 1 494

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l' élection législative à Marlenheim. La candidate Ensemble ! (Majorité présidentielle) arrive en première place chez les 3538 citoyens de la 6ème circonscription du Bas-Rhin et résidant à Marlenheim. Reste encore à déterminer si les électeurs des 78 autres communes rattachées à la 6ème circonscription du Bas-Rhin feront les mêmes choix que ceux de Marlenheim. L'abstention représente 58% des citoyens habilités à fréquenter les urnes au sein de la commune pour cette circonscription électorale, ce qui représente 2 044 non-votants. Louise Morel a accumulé 32% des voix. En seconde position, Jean-Frédéric Steinbach (Rassemblement National) décroche 21% des suffrages. A la troisième place, Martine Marchal-Minazzi (Nouvelle union populaire écologique et sociale) reçoit 18% des voix.

Législatives 2022 à Marlenheim : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives à Marlenheim ? Elles s'enchaîneront précisément les 12 et 19 juin 2022. Les votants de cette commune feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron aux législatives à l'image du premier tour de la présidentielle ? Au moment de l'élection présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 33,80% des votes au premier tour à Marlenheim, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La fille du fondateur du Front National et le président du parti "La France Insoumise" avaient obtenu 25,88% et 16,42% des voix. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Marlenheim grâce à 58,67% des voix, cédant ainsi à Marine Le Pen 41,33% des suffrages.