Résultat de la législative à Marolles-en-Brie : 2e tour en direct

19/06/22 18:07

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Marolles-en-Brie sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Marolles-en-Brie. En direct 18:07 - Le bloc de gauche 2e pour ces législatives à Marolles-en-Brie La coalition de gauche pouvait espérer glaner 21,7% à Marolles-en-Brie avant les élections législatives. Soit le total des scores de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Cet élément a certainement eu un impact sur le résultat des élections législatives au premier tour dans la cité. Son représentant a enregistré 17,65% des suffrages il y a une semaine dans le territoire. Ce qui avait tout de même offert la deuxième place à la Nupes. 15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) en tête à Marolles-en-Brie La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a amassé 42,89% des suffrages pour le premier tour de l'élection législative dimanche 12 juin. Elle a précédé les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National qui reçoivent dans l'ordre 17,65% et 15,45% des voix. Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. La Nupes menée par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Les Républicains maintiendraient entre 40 et 65 députés. 13:30 - Quelles conséquences aura la participation sur les résultats des législatives 2022 à Marolles-en-Brie ? Au cours des dernières années, les 4944 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Lors du second tour de la dernière présidentielle, 22,35% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 19,07% au premier tour. Les résultats des législatives 2022 sont autant espérés que le pourcentage d'abstention qui est toujours très élevé durant de ce type de rendez-vous électoral. Le week-end dernier, 48,35% des personnes en âge de voter à Marolles-en-Brie avaient boudé les urnes. 10:30 - On vote à Marolles-en-Brie pour le 2ème round des élections Les paramètres de ce 2ème volet des législatives à Marolles-en-Brie sont simples : la métropole ne correspond qu'à une seule circonscription où sont en lice les finalistes. Autre point essentiel: les électeurs ont jusqu'à 20 heures dans la soirée pour gagner les urnes. L'horaire de fermeture des bureaux de vote a en effet été repoussé dans la commune pour diminuer le nombre d'abstentionnistes.

Résultats des législatives 2022 à Marolles-en-Brie - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Marolles-en-Brie aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription du Val-de-Marne

Tête de liste Liste Louis Boyard Nouvelle union populaire écologique et sociale Laurent Saint-Martin Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Marolles-en-Brie - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Marolles-en-Brie

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription du Val-de-Marne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Marolles-en-Brie Louis Boyard (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 31,57% 17,65% Laurent Saint-Martin (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,52% 42,89% Didier Gonzales Les Républicains 15,70% 8,72% Francis Pretot Rassemblement National 13,80% 15,45% Jean-Baptiste Abribat Reconquête ! 4,26% 6,90% Guillaume Poiret Divers extrême gauche 2,85% 2,51% Marie-Françoise Baptiste Droite souverainiste 1,89% 2,41% Tom Bry-Chevalier Ecologistes 1,59% 1,66% Lucien Noaile Divers extrême gauche 0,91% 0,59% Catherine Marques Divers 0,77% 0,70% Naoual Hamzaoui Divers droite 0,63% 0,37% André Yon Divers extrême gauche 0,48% 0,16% Blueez Orkidez Divers gauche 0,02% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Marolles-en-Brie Taux de participation 42,26% 51,65% Taux d'abstention 57,74% 48,35% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,75% 0,79% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,49% 0,48% Nombre de votants 31 281 1 894

Le ministère de l'Intérieur a rendu public le résultat du premier tour de l' élection législative à Marolles-en-Brie. À Marolles-en-Brie, les 3667 électeurs rattachés à la 3ème circonscription du Val-de-Marne ont jeté leur dévolu sur la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Reste encore à déterminer si les électeurs des 10 autres communes rattachées à la 3ème circonscription du Val-de-Marne voteront comme ceux de Marolles-en-Brie. Le taux d'abstention s'élève à 48% des habitants inscrits dans les registres électoraux dans la commune à l'échelle de cette circonscription. Laurent Saint-Martin a raflé 43% des votes. Louis Boyard (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Francis Pretot (Rassemblement National) ramassent respectivement 18% et 15% des votes.

Législatives 2022 à Marolles-en-Brie : les enjeux

Pendant la présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 36,8% des voix au premier tour à Marolles-en-Brie, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La présidente du Rassemblement National et l'ancien ministre délégué du gouvernement Jospin avaient obtenu 18,1% et 15,3% des suffrages. Le choix des administrés de Marolles-en-Brie était resté constant au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (66,4% des votes). Marine Le Pen avait récupéré 33,6% des voix. Avec un premier tour à son avantage il y a deux mois, le président des Français pourra-t-il s'en remettre à cette commune pour remporter la majorité des députés de l'hémicycle ? Les citoyens de Marolles-en-Brie (Val-de-Marne) reprendront la direction des bureaux de vote en 2022. Ils seront invités à contribuer à l'élection des députés français qui aura lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second.