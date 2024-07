Résultat des législatives 2024 à Limeil-Brévannes : les premiers chiffres du 2e tour

Comment votent le plus souvent les citoyens de cette ville ? À Limeil-Brévannes, le pourcentage de participation lors du premier tour des élections législatives 2024 a atteint 64,12%, plus important de 19 points que celui des dernières élections européennes. A l'occasion du précédent scrutin européen, 45,01% des inscrits sur les listes électorales de Limeil-Brévannes (94) avaient effectivement pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 42,7% il y a cinq ans. Pour information, à l'échelle du pays, le taux de participation aux élections européennes 2024 se chiffrait à 51% lors de l'unique tour du scrutin.

17:29 - Limeil-Brévannes : enjeux locaux et perspectives électorales

A la mi-journée des législatives, Limeil-Brévannes apparaît comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 27 999 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. Avec 1 694 entreprises, Limeil-Brévannes se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (77,43%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les 4 605 résidents étrangers contribuent à cette variété culturelle. Malgré un pourcentage de chômeurs de 10,25%, la ville affiche un dynamisme certain, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 26 974 €/an. À Limeil-Brévannes, où les moins de 30 ans représentent 44% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir en communion.