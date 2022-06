Résultat de la législative à Marolles-en-Brie : en direct

En direct

19:25 - Que peut espérer les Insoumis et leurs alliés pour ces législatives à Marolles-en-Brie ? Les habitants de Marolles-en-Brie avaient concédé 15,26% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour la manche initiale de la présidentielle. Les transferts des votes d'EELV et du PS ne sont pas non plus à négliger ce 12 juin sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 4,26% et 1,11% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à un point de départ de 20,63% pour le bloc LFI-PS-EELV pour ces législatives à Marolles-en-Brie.

16:30 - À Marolles-en-Brie, des sondages aussi convaincants ? A l'issue du dernier vote, à Marolles-en-Brie, Emmanuel Macron figurait en tête au premier tour de l'élection avec 36,76% des voix, devant Marine Le Pen à 18,1%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon à 15,26% et Éric Zemmour, quatrième avec 10,87%. Un verdict à jauger par rapport à ce qui s'est passé dans l'ensemble du pays : un Emmanuel Macron devant à près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. Les indications nationales des derniers jours chambouleront probablement ce tableau et donc le résultat des législatives à Marolles-en-Brie dimanche, même s'il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Pour rappel l'alliance LFI-PS-EELV a vu son score bondir très près de la majorité dans les intentions de vote avant la trêve (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria du 3 au 6 juin). Pendant ce temps, le Rassemblement national s'est rapproché des 20%.

14:30 - Quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des élections législatives 2022 à Marolles-en-Brie ? À Marolles-en-Brie, l'un des critères forts de ce scrutin législatif sera incontestablement le niveau de participation. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée en avril. Elle s'élevait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a deux mois, au second tour de la présidentielle, 77,65% des électeurs inscrits dans la localité s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 80,93% au premier tour, soit 2 957 personnes. Le conflit militaire russo-ukrainien et son impact sur les tarifs du gaz et du pétrole sont de nature à éloigner les habitants de Marolles-en-Brie (94440) des urnes.

11:30 - Un nouveau record d'abstention peut-il être battu à Marolles-en-Brie lors des législatives 2022 ? Comment votent le plus souvent les citoyens de cette ville ? Lors des législatives de 2017, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 54,02% au premier tour au niveau de Marolles-en-Brie, contre une abstention de 46,56% au round numéro deux. Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une nouvelle abstention record à l'instar des législatives de 2017 ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée au premier round des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 h.