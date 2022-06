Résultat de la législative à Marquette-lez-Lille : en direct

À Marquette-lez-Lille, Emmanuel Macron terminait en tête de la dernière élection avec 34,17% des voix au 1er tour, devant Marine Le Pen à 24,28%. Arrivaient ensuite, avec 20,08%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 5,04%, Yannick Jadot. Dans l'ensemble du pays, c'est un score de près de 28% des suffrages qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à 23,15% cette fois et le leader de LFI à un peu moins de 22%. Les tendances nationales des derniers jours changeront certainement la donne à Marquette-lez-Lille dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Or la majorité LREM-Ensemble a chuté très près de de la coalition LFI-PS-EELV dans les sondages avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage. Le RN, pour sa part, a courru après les 20%.

La participation constituera l'une des clés de ce scrutin législatif 2022 à Marquette-lez-Lille. La hausse généralisée des prix qui plombe les finances des foyers français combinée avec les inquiétudes provoquées par la situation géopolitique actuelle, pourraient entre autres dépouiller les isoloirs de leurs citoyens à Marquette-lez-Lille. A l'occasion du second tour de la présidentielle, sur les 7 854 personnes en âge de voter au sein de la ville, 25,65% étaient restées chez elles, à comparer avec une abstention de 26,34% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c'était presque un record.

Comment votent d'ordinaire les habitants de cette ville ? Pendant les précédentes législatives, parmi les 7 549 inscrits sur les listes électorales à Marquette-lez-Lille, 61,15% avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour. L'abstention était de 52,55% au second tour. Les résultats des législatives 2022 sont autant espérés que le pourcentage de participation qui est souvent très bas durant de ce type d'élection. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée au premier round des élections législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 heures.

09:30 - Quelques paramètres clés pour les élections législatives 2022 à Marquette-lez-Lille

La cité de Marquette-lez-Lille ne couvre qu'une seule circonscription législative, ce qui devrait faciliter la vie des citoyens qui ont jusqu'à 19 heures pour se prononcer. Une prolongation de 1 heure par rapport à l'heure normale (18 h dans de nombreuses autres communes), rendue possible par arrêté préfectoral, pour pousser le plus de monde possible à participer. 12 candidats sont sur la ligne de départ pour cette élection législative à Marquette-lez-Lille soit plus que dans le reste du pays. Découvrez tous les résultats à partir de 20 heures ci-dessus.