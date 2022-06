Résultat de la législative à Massieux : 2e tour en direct

19/06/22 19:23

Bienvenue dans cette page spéciale où vous pourrez vivre ce second round des législatives 2022 à Massieux, jusqu'à ce que le résultat soit communiqué. Sont en lice les finalistes qualifiés la semaine passée et les électeurs auront de nouveau jusqu'à 18 heures pour faire leur choix ce dimanche de deuxième tour dans les 2 bureaux de vote de la commune.

Comment votent d'ordinaire les citoyens de cette commune ? Cinq années plus tôt, durant les législatives, parmi les 1934 personnes en âge de voter à Massieux, 50,36% étaient allées voter au premier tour. La participation était de 39,56% au dernier round. Le résultat des législatives 2022 est aussi attendu que le taux d'abstention qui est très élevé lors de ce type de rendez-vous électoral. Pour rappel, au niveau du pays en 2017, le pourcentage d'abstention aux élections législatives françaises atteignait 57,36% au second round, 6 points de plus qu'au premier tour.

Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait décrocher entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. Le RN de Marine Le Pen pourrait parvenir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Il faudra bien sûr prendre en compte les particularismes locaux, comme par exemple à Massieux. A l'occasion du premier round, dimanche 12 juin, les citoyens de Massieux ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qu'ils ont gratifiée de 29,16% des votes. En 2e place, la candidature Rassemblement National obtient 26,05% des suffrages. De son côté, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale capte 23,65% des votes.

Au moment de l'élection présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 29% des voix au premier tour à Massieux. Celui qui a signé un second bail de locataire de l'Elysée avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 26% et 16% des suffrages. Le choix des habitants de Massieux était resté égal au second tour au profit d'Emmanuel Macron (58% des voix), laissant donc 42% des suffrages à Marine Le Pen. Le président français sera-t-il en mesure d'obtenir la majorité de l'hémicycle au regard des votes qu'il a recueillis dans cette commune dès le premier tour de la présidentielle ? Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales habitant à Massieux ( Ain ) seront amenés à contribuer à l'élection de leur député comme l'ensemble des Français.