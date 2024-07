Résultat des législatives 2024 à Civrieux (01390) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Civrieux, que vont choisir les électeurs du Front populaire ? Le Nouveau Front populaire qui a émergé cette fois a marqué les esprits lors du premier tour la semaine dernière, avec 28,06% au niveau de la France, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce qui met la gauche dans les forces favorites pour ce second tour ce dimanche. Le jour du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 18,28% des voix à Civrieux. Un chiffre qui a stagné par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (18,94%).

20:58 - L'évolution inédite de l'extrême droite à Civrieux en 2 ans L'écart entre les scores du Rassemblement national aura été bien plus large en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, de +8 à +15 points. Alors qu'à l'échelle nationale, les scores du RN se sont élevés à plus de 30% des voix aux élections législatives le 30 juin, soit quinze points de plus qu'aux dernières législatives, la tendance locale apparaît décuplée. Le mouvement frontiste a en effet déjà progressé de 17 points ici entre 2022 et 2024. Il est donc possible, avec l'inconnue des reports de voix néanmoins, que le RN l'emportera ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel verdict final pour le bloc présidentiel aux législatives à Civrieux ? Le résultat du second tour des élections législatives 2024 au niveau local sera en conséquence analysé à travers le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste de la France. Mis sur la touche en 2022 dans la ville, le Rassemblement national garde cette fois toutes ses chances de gagner l'élection localement. Aux législatives à l'époque à Civrieux, le RN se plaçait en revanche à la deuxième place, 23,05% des votants s'étant tournés vers son binôme, contre 33,04% pour Romain Daubié (La République en Marche) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme La République en Marche avec 68,09%. Romain Daubié remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Le résultat du Rassemblement national déterminant au second tour Grâce à 40,86% des bulletins de vote, Andréa Kotarac (Rassemblement National) a pris la pôle position à Civrieux, le 30 juin au soir du premier round de l'élection législative. Un résultat qui lui a permis de devancer Romain Daubié (Ensemble pour la République) et Maxime Meyer (Nouveau Front populaire) avec 26,51% et 18,28% des électeurs. Même première place concernant le vote de la 2ème circonscription de l'Ain, Andréa Kotarac accumulant cette fois 39,2%, devant Romain Daubié avec 24,21% et Maxime Meyer avec 23,61%.

19:21 - Civrieux : forte participation aux élections législatives 2024 À l'heure des résultats, que retenir de l'abstention de cette localité lors des rendez-vous électoraux passés ? Le premier round des législatives 2024 à Civrieux a connu un taux d'abstention de 24,84%, plus bas que celui des dernières européennes. Début juin, durant le scrutin européen, sur les 1 426 personnes en âge de voter à Civrieux, 40,67% avaient en effet refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 50,04% lors du scrutin de 2019. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur il y a une semaine. Elle s'élevait à 26% à 12 h et 59% à 17 heures pour le premier tour, plus qu'en 2022.

18:35 - Une baisse de l'abstention peut-elle impacter les résultats au second tour à Civrieux ? À Civrieux, le niveau d'abstention est sans nul doute un facteur important de ces législatives. Dans la commune, le taux d'abstention au premier tour des législatives 2024 a atteint 24,84%. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 50,04% au premier tour et 53,91% au deuxième tour. Il y a deux ans, pour le premier tour de l'élection présidentielle, 16,71% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune avaient boudé les urnes. L'abstention était de 19,1% au second tour. Les jeunes générations montrent la plupart du temps un désintérêt pour les scrutins électoraux, cet état de fait peut-il s'inverser pour les législatives à Civrieux ?

17:29 - Le poids démographique et économique de Civrieux aux législatives Quel portrait faire de Civrieux, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Dotée de 769 logements pour 1 916 habitants, la densité de la commune est de 78 habitants par km². Ses 183 entreprises attestent un certain dynamisme. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (91,55%) montre l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 33,17% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, 53,03% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 194,10 euros, accable une commune qui désire un avenir prospère. À Civrieux, où les moins de 30 ans correspondent à 38% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir collectif et florissant.