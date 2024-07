Résultat des législatives 2024 à Saint-Didier-de-Formans (01600) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - Sur quel candidat vont se porter les orphelins du Front populaire à Saint-Didier-de-Formans ? Alors que la nouvelle union de la gauche semble avoir pris la place de la Nupes (plus de 25,6% pour la Nupes à l'échelle de l'Hexagone en 2022 et un peu plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va donner lieu à des victoires ce dimanche, pour le second tour des législatives. A l'occasion du premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 23,49% des votes à Saint-Didier-de-Formans. Une somme à mettre en perspective néanmoins avec les 24,89% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - Quels résultats pour le RN à Saint-Didier-de-Formans lors des législatives ? Le nombre de bulletins en faveur du RN sera un point d'observation clé pour ces législatives 2024 localement, comme dans le reste de la France. La progression du RN semble déjà forte à Saint-Didier-de-Formans entre le score de la formation d'extrême droite en 2022 (23,11%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (37,7%), de l'ordre de 14 points. Mais l'ascension pourrait être plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les études sondagières offrant au RN une progression de près de 150 sièges par rapport aux législatives 2022 (89 sièges). Suffisamment pour annoncer une implantation durable du parti dans la ville, quoi qu'il se passe ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Le résultat d'Ensemble synonyme de sauvetage ce dimanche Le nombre d'électeurs en faveur du Rassemblement national sera en conséquence le grand sujet pour le second tour de cette élection législative, localement, comme au niveau national. A l'inverse de la législative de 2022, le Rassemblement national a cette fois une probabilité de prendre la ville, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Le RN avait en revanche été distancé au premier tour des législatives il y a deux ans à Saint-Didier-de-Formans, comptant 23,11%des suffrages, alors que les candidats La République en Marche obtiendront 29,73% des voix. Saint-Didier-de-Formans choisira d'ailleurs Romain Daubié au second tour, finalement à la première place localement avec 63,63%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 36,37%.

20:05 - Un Rassemblement national déjà favori ce dimanche Grâce à 37,7% des voix, Andréa Kotarac (Rassemblement National) a pris la tête à Saint-Didier-de-Formans, le 30 juin 2024 lors du 1er round des législatives. Romain Daubié (Majorité présidentielle) et Maxime Meyer (Front populaire) suivaient en recevant respectivement 25,63% et 23,49% des électeurs. Andréa Kotarac était aussi en tête dans la 2ème circonscription de l'Ain dans son ensemble, avec cette fois 39,2%, devant Romain Daubié avec 24,21% et Maxime Meyer avec 23,61%.

19:21 - A l'affichage des résultats des législatives, quelle est l'abstention à Saint-Didier-de-Formans ? Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de la participation de cette commune lors des derniers rendez-vous électoraux ? À Saint-Didier-de-Formans, le pourcentage de participation lors du 1er tour des législatives 2024 a atteint 78,67%, plus important que celui des dernières européennes. Début juin, lors du scrutin européen, sur les 1 764 personnes en âge de voter à Saint-Didier-de-Formans, 62,19% avaient en effet participé au vote. Le taux de participation était de 54,4% en 2019. A l'échelle nationale, la participation était déjà analysée le 9 juin. Elle s'élevait à 20% à 12 h et 45% à 17 h, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - À Saint-Didier-de-Formans, les chiffres de la participation à l'occasion du 2e tour seront un élément décisif L'un des critères déterminants du scrutin législatif est immanquablement le niveau d'abstention. Le pourcentage de participation lors du 1er tour des législatives 2024 à Saint-Didier-de-Formans s'élevait à 78,67%. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 55,92% au premier tour et 53,25% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Saint-Didier-de-Formans ? En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 81,75% au niveau de la localité. La participation était de 85,72% au premier tour, soit 1 465 personnes. Les jeunes générations manifestent fréquemment un désintérêt pour les élections nationales, cet état de fait peut-il évoluer pour les législatives à Saint-Didier-de-Formans ?

17:29 - Analyse démographique des élections législatives à Saint-Didier-de-Formans Dans les rues de Saint-Didier-de-Formans, les élections sont en cours. Dotée de 888 logements pour 2 141 habitants, la densité de la commune est de 289 habitants/km². Ses 150 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 655 familles, reflétant une communauté diversifiée. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (90,09%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des citoyens. Les citoyens, comprenant une proportion de 32,69% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,52%, la commune affiche un revenu moyen par foyer fiscal de 41 728 €/an, illustrant un certain niveau de prospérité. À Saint-Didier-de-Formans, les spécificités locales, tels que l'emploi, l'écologie et l'immigration, se mêlent aux défis français.