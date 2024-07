Résultat des législatives 2024 à Tramoyes (01390) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Tramoyes, qui vont choisir les supporters de gauche ? La coalition de gauche aux dernières législatives étant déjà morte, que choisiront ses électeurs lors de ces élections de 2024 ? Combien voteront pour le Nouveau Front populaire ? La question est de retour avec plus de force encore pour ce second tour. Premier indicateur : l'ensemble a obtenu 28,06% des voix à l'échelle de l'Hexagone dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Pour le premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 18,97% des bulletins à Tramoyes. Un chiffre à affiner néanmoins avec les 24,02% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - L'évolution éclair du RN à Tramoyes Le résultat des législatives au niveau local sera scruté avec le prisme de la dynamique du RN, comme dans le reste du pays. Ce sont déjà 17 points qui ont ainsi été arrachés par le RN au niveau local entre sa part de voix des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une belle avancée. S'il bénéficie d'un bon report de voix, on peut déduire que le RN sera vainqueur à Tramoyes ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel score final pour la majorité ce soir à Tramoyes ? La fraction d'électeurs de la formation de Jordan Bardella ce dimanche soir sera ainsi un point d'observation clé pour le second tour de ces législatives au niveau local. Le Rassemblement national peut-il gagner cette fois à Tramoyes, dans ce scénario très différent de 2022 ? Les législatives de l'époque à Tramoyes ne bénéficieront pas en revanche, au premier tour, au Rassemblement national, qui s'élèvera au mieux à 21,1% dans la commune, alors que les candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle rassembleront 31,22% des voix. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore Romain Daubié (LREM) au sommet localement, avec 66,11%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 33,89%.

20:05 - Le résultat du RN déterminant ce dimanche Selon les études dévoilées à la fin de la campagne, le camp de Jordan Bardella devrait gagner entre 210 et 250 sièges au terme des élections législatives. L'alliance des partis de gauche devrait mettre la main sur près de 200 sièges. Les candidats centristes conserveraient entre 95 et 125 sièges. Il faut néanmoins prendre en compte les spécificités locales. Le dimanche 30 juin, les citoyens de Tramoyes ont plébiscité Andréa Kotarac (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 38,2% des voix. Romain Daubié (Majorité présidentielle) et Maxime Meyer (Nouveau Front populaire) suivaient grâce à respectivement 29,39% et 18,97% des électeurs à l'échelle de la métropole. La première place était la même à l'échelle de la 2ème circonscription de l'Ain, Andréa Kotarac glanant cette fois 39,2%, devant Romain Daubié avec 24,21% et Maxime Meyer avec 23,61%.

19:21 - Analyse comparative de l'abstention à Tramoyes aux dernières élections L'analyse des dernières élections est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette ville. Le premier round des élections législatives 2024 à Tramoyes a connu une participation de 78,84%, supérieure de 16 points à celle des dernières élections européennes. A l'occasion du scrutin européen de début juin, le pourcentage de participation atteignait effectivement 62,97% dans la commune de Tramoyes, à comparer avec un taux de participation de 56,24% lors du scrutin européen de 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée dimanche dernier. Elle se chiffrait à 26% à 12 h et 59% à 17 h pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - À Tramoyes, le chiffre phare de ces législatives 2024 reste l'abstention À Tramoyes, la participation est l'une des clés de ces élections législatives. Le pourcentage de votants à Tramoyes pour le premier tour des élections législatives 2024 était de 78,84%, dimanche dernier. Pour rappel, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 représentait 57,86% au premier tour et 55,49% au second tour. Qu'en sera-t-il de la participation à Tramoyes aujourd'hui ? Il y a deux ans, à l'occasion du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait atteint 82,42% des votants de la ville. Le taux de participation était de 84,91% au premier tour, ce qui représentait 1 221 personnes. Les nombreuses triangulaires qui rendent difficiles les pronostics seraient notamment capables de faire augmenter le taux de participation à Tramoyes.

17:29 - Analyse socio-économique de Tramoyes : perspectives électorales Devant le bureau de vote de Tramoyes, les citoyens se regroupent pour se rendre aux urnes. Avec ses 25,76% de cadres supérieurs pour 1 843 habitants, cette commune possède une certaine vitalité économique. Avec 135 entreprises, Tramoyes est un lieu propice à l'essor de l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la commune, 20,74% des résidents sont des enfants, et 5,38% de 75 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'instruction et de santé. Les citoyens, dont 32,72% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Dans cette mosaïque sociale, 50,0% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 762,73 euros, pèse sur une ville qui désire un avenir prospère. À Tramoyes, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.