Résultat des législatives 2024 à Misérieux (01600) – 2e tour [PUBLIE]

21:11 - À Misérieux, quels sont les scénarios de reports des voix de la gauche ? Alors que le Front populaire semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (25,66% pour la Nupes à l'échelle de l'Hexagone en 2022 et un peu plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette percée va aboutir à un nombre important d'élus ce dimanche, pour le second tour des législatives. A l'issue du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à Misérieux, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 23,33% des votes dans la commune. Un chiffre à affiner néanmoins avec les 28,25% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,09% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,69% pour Yannick Jadot, 2,08% pour Fabien Roussel et 1,63% pour Anne Hidalgo).

20:58 - Le Rassemblement national en chiffres lors des législatives 2022 à Misérieux Le résultat des élections législatives 2024 au niveau local sera observé à travers le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme au niveau national. Le parti frontiste est même crédité d'environ 250 sièges dans le pays, soit près de 160 de plus environ qu'il y a deux ans. De quoi prédire une nouvelle poussée à Misérieux ce dimanche 7 juillet ? Le calcul est un peu facile, mais logique compte tenu de la progression du mouvement sur place. Le RN a en effet déjà gagné 15 points ici, en deux ans seulement, entre les législatives de 2022 et les législatives de 2024 au premier tour.

20:29 - Un second tour favorable pour le bloc Ensemble en 2022 Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera ainsi un enjeu clé pour le second tour de ces élections 2024 localement. Le Rassemblement national peut-il gagner cette fois à Misérieux, dans ce scénario très différent de 2022 ? Les élections législatives de l'époque à Misérieux ne seront pas favorables en revanche, au premier tour, au Rassemblement national, qui s'élèvera au mieux à 21,23% dans la commune, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV rassembleront 28,25% des voix. Le second tour sera à l'avenant, les bureaux de vote laissant cette fois le binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle remporter le scrutin, avec 58,02%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 41,98%.

20:05 - Un Rassemblement national déjà favori au second tour tour Andréa Kotarac (Rassemblement National) a obtenu 36,18% des votes à Misérieux le 30 juin 2024, au soir du premier round de la législative. En seconde place, Romain Daubié (Majorité présidentielle) recevait 24,22%. A la troisième place, Maxime Meyer (Nouveau Front populaire) récupérait 23,33% des votants. C'est aussi Andréa Kotarac qui arrivait en tête dans la 2ème circonscription de l'Ain dans son ensemble, avec cette fois 39,2%, devant Romain Daubié avec 24,21% et Maxime Meyer avec 23,61%.

19:21 - À Misérieux, la participation du 1er round éclipse celle des européennes L'observation des dernières consultations politiques est l'occasion de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Comme stipulé dans le précédent message, la participation au 1er round des législatives à Misérieux a atteint 75,46%, plus forte de 18 points que celle des dernières élections européennes. Au moment du scrutin européen du mois de juin 2024, sur les 1 375 personnes en âge de voter à Misérieux, 57,75% avaient effectivement pris part au scrutin. La participation était de 55,43% lors du scrutin européen de 2019. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a quatre semaines. Elle représentait 20% à 12 heures et 45% à 17 h.

18:35 - La participation sera scrutée autant que les résultats des législatives à Misérieux À Misérieux, la participation constitue à n'en pas douter l'une des clés du scrutin législatif. L'abstention pour le 1er tour des législatives 2024 à Misérieux s'élevait à 24,54%. Pour mémoire, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 48,88% au premier tour et 49,52% au deuxième tour. Pour le deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 18,5% des inscrits sur les listes électorales de la ville. L'abstention était de 14,69% au premier tour.

17:29 - Le poids démographique et économique de Misérieux aux législatives La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Misérieux façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections législatives. Avec un taux de chômage de 5,34% et une densité de population de 257 habitants par km², le marché du travail et les questions de logement sont des sujets majeurs. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (6,4%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 685 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,19%) met en évidence des besoins de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (5,43%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Le taux d'étudiants, de 7,47% à Misérieux, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.