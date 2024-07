Résultat des législatives 2024 à Mionnay (01390) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Sur qui vont se rabattre les électeurs de la Nupes à Mionnay ? La Nouvelle union populaire et sociale (Nupes) étant déjà morte, vers quel candidat vont se tourner ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Quelle part optera pour le Nouveau Front populaire ? La réponse à cette question va être une des principales clés de ce 2e tour. Premier élément de réponse : l'ensemble a réuni un peu plus de 28% des votes au niveau national dimanche dernier contre 25,66% pour la Nupes il y a deux ans. Pour le premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 21,27% des votes à Mionnay. Une percée à affiner néanmoins avec les 24,06% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - Le Rassemblement national à Mionnay, un favori aux législatives ? Le score obtenu par la formation politique de Jordan Bardella au second tour sera une des clés pour ces élections des députés au niveau local, comme au niveau national. L'étiquette Rassemblement national devrait s'approcher de la victoire à Mionnay lors du second tour de ces législatives si la tendance démarrée lors des élections du 9 juin se répercute localement, avec surtout un report de voix favorable. Le parti lepéniste est même crédité de 210 à 250 sièges dans le pays, soit près de 160 de plus environ qu'en 2022. De quoi prédire un élu ici ce dimanche 7 juillet ? Le calcul est simple, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement sur place. Entre les législatives en 2022 et 2024, le RN a en effet déjà gagné 15 points dans la localité.

20:29 - Quel verdict final à Mionnay pour la majorité ce dimanche soir ? Le score du Rassemblement national sera ainsi l'observation majeure à l'échelle locale pour ce second tour des élections de l'Assemblée nationale 2024. Le Rassemblement national peut-il l'emporter cette fois à Mionnay, contrairement à 2022 ? Il y a deux ans, lors des législatives à Mionnay, le RN avait en revanche dû se contenter de la deuxième place, 26,67% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi son binôme, contre 27,60% pour Romain Daubié (La République en Marche) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme La République en Marche (59,54%). Romain Daubié s'imposait donc finalement sur place.

20:05 - Déjà 41,29% pour le RN à Mionnay aux élections législatives Pour le 1er tour des législatives dimanche 30 juin, les électeurs de Mionnay ont plébiscité Andréa Kotarac (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 41,29% des bulletins de vote. Un premier résultat qui lui a permis de coiffer au poteau Romain Daubié (Ensemble pour la République) et Maxime Meyer (Front populaire) avec 24,96% et 21,27% des votants. C'est aussi Andréa Kotarac qui arrivait sur la première marche dans la circonscription complète, avec cette fois 39,2%, devant Romain Daubié avec 24,21% et Maxime Meyer avec 23,61%.

19:21 - Quels changements entre les scrutins électoraux 2024 à Mionnay ? Comment votent habituellement les citoyens de cette ville ? Le 1er tour des législatives 2024 à Mionnay a connu un taux d'abstention de 23,71%, plus bas que celui des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, pendant le précédent scrutin européen, le pourcentage d'abstention atteignait en effet 39,08% au niveau de Mionnay (01). L'abstention était de 47,13% en 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a quatre semaines. Elle représentait 19,81% le midi et 45,26% à 17 h.

18:35 - La participation va-t-elle se maintenir à Mionnay lors du deuxième round des législatives ? L'une des clés de ces élections législatives est l'étendue de la participation. Les résidents de Mionnay ont participé au 1er tour des élections législatives 2024 à hauteur de 76,29%. Il y a deux ans, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, 80,32% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville avaient pris part au scrutin. La participation était de 83,32% au premier tour, soit 1 524 personnes. En comparaison, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 53,38% au premier tour et 50,19% au deuxième tour.

17:29 - Comment la composition démographique de Mionnay façonne les résultats électoraux ? À Mionnay, les caractéristiques démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent influer sur les élections législatives. Avec 34% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 6,83%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Le taux de ménages disposant d'au moins une automobile (94,64%) montre le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des 980 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,83%) révèle des impératifs de suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (4,09%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Mionnay mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 18,25% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.