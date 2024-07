Résultat des législatives 2024 à Miribel : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Le poids démographique et économique de Miribel aux législatives

A mi-chemin des élections législatives, Miribel émerge comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 10 225 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 878 entreprises, Miribel offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (79,85%) montre le poids des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Miribel abrite une communauté diversifiée, avec ses 850 résidents étrangers, soit 8,33% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Malgré un pourcentage de demandeurs d'emploi de 8,93%, la ville dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2628,68 €/mois. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui à Miribel contribue à façonner l'avenir de l'Hexagone.