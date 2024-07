Résultat des législatives 2024 à Sainte-Euphémie (01600) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Sainte-Euphémie, qui va prendre avantage des électeurs du Front populaire ? L'électorat de gauche va-t-il rester conforme au Front populaire lors de ce second tour des élections ou se transférer vers une autre candidature ? Le bloc a rassemblé un peu plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier contre 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Au cours du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 23,32% des votes à Sainte-Euphémie. Une somme à compléter néanmoins avec les 25,42% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - Un vote RN majoritaire à Sainte-Euphémie il y a une semaine L'écart entre les scores du Rassemblement national aura été bien plus fort en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante même. La progression du RN semble déjà puissante à Sainte-Euphémie entre le score du mouvement d'extrême droite en 2022 (23,42%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (37,11%), de l'ordre de 14 points. Mais celle-ci devrait être plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les instituts de sondages donnant au RN un résultat ouvrant la voie à près de 250 sièges dans l'ensemble du pays, loin des 89 de l'époque. Suffisant pour envisager un ancrage durable du parti localement, quoi qu'il se passe ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Un parti présidentiel toujours favori ce dimanche ? Le résultat en faveur de la formation RN portée par Jordan Bardella ce 7 juillet sera ainsi un enjeu pour le second tour de cette élection législative au niveau local, comme dans le reste de la France. Le Rassemblement national peut-il l'emporter cette fois à Sainte-Euphémie, contrairement à 2022 ? Les élections législatives de l'époque à Sainte-Euphémie ne donneront pas l'avantage en revanche, au premier tour, au Rassemblement national, qui s'élèvera au mieux à 23,42% dans la commune, alors que les candidats Ensemble ! - Majorité présidentielle rassembleront 30,73% des voix. Sainte-Euphémie se tournera d'ailleurs encore vers Romain Daubié au second tour, finalement en tête localement avec 57,85%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 42,15%.

20:05 - Andréa Kotarac (Rassemblement National) déjà devant avec 37,11% à Sainte-Euphémie aux législatives D'après les toutes dernières projections dévoilées depuis le premier tour, le Rassemblement national pourrait s'assurer pas loin de 250 députés au terme des législatives. Ce qu'on appelait encore la Nupes il y a peu pourrait rafler entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats suivant toujours Emmanuel Macron pourraient préserver jusqu'à 120 députés. Il faudra cependant tenir compte des habitudes de chaque territoire. Avec 37,11% des voix, Andréa Kotarac (Rassemblement National) a pris la tête à Sainte-Euphémie, dimanche 30 juin à l'occasion du 1er tour de l'élection législative. Romain Daubié (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Maxime Meyer (Union de la gauche) suivaient en décrochant, dans l'ordre, 26,23% et 23,32% des électeurs dans la ville. C'est aussi Andréa Kotarac qui terminait sur la première marche dans la 2ème circonscription de l'Ain dans son ensemble, avec cette fois 39,2%, devant Romain Daubié avec 24,21% et Maxime Meyer avec 23,61%.

19:21 - Participation à Sainte-Euphémie : un sursaut par rapport au scrutin européen L'étude des résultats des consultations politiques passées permet de comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette ville. Les chiffres montrent une participation de 77,07% lors du premier tour des élections législatives 2024 à Sainte-Euphémie, supérieure à celle des dernières européennes. Début juin, à l'occasion du scrutin européen, 1 172 personnes aptes à participer à une élection à Sainte-Euphémie s'étaient effectivement rendues aux urnes (soit 60,32%). La participation était de 53,32% en 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a quatre semaines. Elle s'élevait à 19,81% à midi et 45,26% à 17 heures.

18:35 - L'abstention est attendue tout autant que les résultats aux législatives à Sainte-Euphémie Le taux d'abstention est à n'en pas douter un facteur clé de ce scrutin législatif 2024. Le pourcentage de participation à Sainte-Euphémie s'élevait à 77,07% pour le 1er tour des élections législatives 2024. Il y a deux ans, au second tour de la présidentielle, parmi les 1 164 personnes en âge de voter dans la ville, 80,46% s'étaient rendues aux urnes, à comparer avec un taux de participation de 83,93% au premier tour, c'est-à-dire 977 personnes. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 51,91% au premier tour. Au deuxième tour, 46,85% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Les appels à faire "barrage" au RN pourraient en effet impacter la participation à Sainte-Euphémie (01600).

17:29 - Sainte-Euphémie : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Comment la population de Sainte-Euphémie peut-elle influencer le résultat des législatives ? Avec 36% de résidents âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 6,11%, la jeunesse et les personnes sans emploi forment des groupes démographiques essentiels. En outre, le taux de familles propriétaires (80,93%) met en avant l'importance des thématiques concernant l'habitat et l'urbanisme. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (9,21%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 610 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (9,96%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (6,95%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (39,18%), témoigne d'une population instruite à Sainte-Euphémie, susceptible de favoriser un climat propice à l'entrepreneuriat.